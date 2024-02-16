Kestel’i yatırımlarla buluşturuyoruz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel'deydi. Merkez Camii'ndeki sabah namazının ardından vatandaşlara çorba dağıtan Başkan Alinur Aktaş, daha sonra ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meslek odaları ve hemşeri derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Darül Şifa Yaşlı ve Engelli Bakım Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Aktaş, hizmet alan vatandaşlarla sohbet edip tedavi süreçleri hakkında bilgi aldı. Ardından fabrika ve esnaf ziyaretlerinde bulunan Başkan Aktaş, Kestel teşkilatıyla da biraraya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Günün sonunda 'Kestel Gençlik Buluşması' kapsamında gençlerle buluşan Başkan Aktaş, Bursa'ya dair projelerini gençlerle paylaştı. Son 6 senede yılda Kestel'e önemli yatırımlar yaptıklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, ulaşımdan kültür ve sanata kadar hayatın her alanında projeler geliştirdiklerini belirtti.