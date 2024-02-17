Adnan Oktar örgütü yargı üyelerini yakın markaja almış! 1 numaralı hedefleri örgüte ceza yağdıran o isimdi

GÜNCEL MAAŞI VE KİŞİSEL BİLGİLERİNE ULAŞMIŞLAR

İfadesinde Eda Babuna'nın, Perk'in mal varlığını ve bir takım kişisel bilgilerini araştırttığını söyleyerek kendisine bir ekran resmi gönderdiğini aktaran Fatih K., "Bu ekran resminde Galip Bey'in güncel maaş durumu, üzerine kayıtlı gayrimenkullerin edinim tarihleri ve detaylı bilgileri ve üzerine kayıtlı bulunan araçların edinim tarihleri, başkaca bir takım kişisel bilgileri bulunmaktaydı" diye konuştu. Bu ekran resminde ayrıca Perk'in geçtiğimiz yıllarda aldığı bir gayrimenkule ilişkin bilgiler olduğunu, bu bilgileri aleyhte kullanmak için örgütün istiflediğini de ifadesine ekledi.