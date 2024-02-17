Adnan Oktar örgütü yargı üyelerini yakın markaja almış! 1 numaralı hedefleri örgüte ceza yağdıran o isimdi

Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik açılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Örgütün veya amacının propagandasını yapma" suçlarından ayrı ayrı 15 yıl 6 aydan, 43 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazırlanan ikinci iddianamenin detaylarında örgütün yargı üyeleri üzerinde baskı kurma ve şantaj yapabilmek için kişisel verilerini bile temin ettiği ortaya çıktı.
1 NUMARALI HEDEFLERİ MAHKEME BAŞKANIYDI
Edinilen bilgilere göre örgütün 1 numaralı hedefi, örgüt lideri Adnan Oktar'ın da arasında bulunduğu sanıkların yargılayan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı Mehmet Galip Perk'ti. Hazırlanan iddianameye göre örgütün iç yüzüne ilişkin 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadesine başvurulan Fatih K., hali hazırda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi üyesi olan Perk'in kişisel bilgilerinin, gayri hukuki yollarla örgüt tarafından edinilmeye çalışıldığını aktardı.
GÜNCEL MAAŞI VE KİŞİSEL BİLGİLERİNE ULAŞMIŞLAR
İfadesinde Eda Babuna'nın, Perk'in mal varlığını ve bir takım kişisel bilgilerini araştırttığını söyleyerek kendisine bir ekran resmi gönderdiğini aktaran Fatih K., "Bu ekran resminde Galip Bey'in güncel maaş durumu, üzerine kayıtlı gayrimenkullerin edinim tarihleri ve detaylı bilgileri ve üzerine kayıtlı bulunan araçların edinim tarihleri, başkaca bir takım kişisel bilgileri bulunmaktaydı" diye konuştu. Bu ekran resminde ayrıca Perk'in geçtiğimiz yıllarda aldığı bir gayrimenkule ilişkin bilgiler olduğunu, bu bilgileri aleyhte kullanmak için örgütün istiflediğini de ifadesine ekledi.
KRİPTOLU WİCKR UYGULAMASIYLA GÖNDERDİ
Eda Babuna'nın söz konusu bilgi ve belgeleri kendi kendini yok eden, yazı, resim ve video içerikli kriptolu mesaj gönderilmesini sağlayan "Wickr" isimli uygulama üzerinden gönderdiği de tespit edildi. Bu uygulamada, mesajın göndericisi ve alıcısı kişi ya da cihaz dışında kimse, içeriğini görüntüleyemiyor. Bütün kontrolü kullanıcıya veren uygulama, kullanıcılara anonim kalma hakkı veriyor ve kişisel bilgilerini toplamıyor. Mesaj göndericisi ve alıcısı arasında IP proxy'leniyor. Kullanıcıya ait lokasyon gibi metaveriler de silindiği biliniyor. Gönderilen mesajların ömrü saniyelerden 6 güne kadar uzatılabiliyor.
TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP İÇİN 1 MİLYON LİRA
İfadesinde, Eda Babuna'ın bu bilgilere kim vasıtasıyla ve nasıl ulaştığına dair bilgi vermediğini aktaran Fatih K., soruşturmada görev alan polis müdürleri ve polis memurlarının da örgütün hedefinde olduğu kişiler arasında yer aldığını dile getirdi. Fatih K., Babuna'nın bu araştırmaları yaptırdığı kişilere örgütün içyüzünün anlaşılmasında önemli katkı sağlayan Özkan Mamati ve Uğur Şahin'in günlük rutinlerinin izlenmesi, fotoğraflanmaları için 1 milyon lira civarında para teklif ettiğini bildiğini de aktardı.