AK Parti 8’inci Yargı Paketini Meclis Başkanlığı’na sundu: Bireysel başvuru için yeni sistem

Yargı alanında düzenlemeler içeren 8'inci Yargı Paketi, AK Parti Grubu tarafından Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin düzenlediğini basın toplantısıyla Yargı Paketi hakkında bilgi verdi:AYM'ye yapılan bireysel başvurular ve bu konuda alınan bazı kararlar kamuoyunda tartışmalara neden oluyordu. Teklife göre AYM'ye yapılan bireysel başvurular ile ilgili Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan Tazminat Komisyonu'na yeni görevler verildi. Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca koruma tedbirleri nedeniyle oluşan maddi ve manevi her türlü zararın tazmini istemiyle müracaatlar komisyona yapılacak.Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçeleri dikkate alınarak Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç olarak düzenleniyor. Buna göre, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.Teklifle, tasdik veya ret kararına karşı borçlu ve tasdik duruşması sırasında itirazda bulunmuş olan alacaklılar, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yoluna, istinaf incelemesi üzerine verilen karara karşı da tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde temyiz yoluna başvurabilecek. İcra ve İflas Kanunu'na göre, bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen nihai kararlara karşı temyiz yoluna başvurulmasına yönelik sürede düzenleme yapılıyor. Buna göre, bu kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilecek, temyiz yoluna başvurma ve incelemesi Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılacak.