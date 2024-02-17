Danıştay’ın göreve iade ettiği 387 hakime inceleme... “FETÖ ile mücadele kırmızı çizgimiz”

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün birçok kumpası hazırladığı yargı yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmalarda Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun değişik zamanlarda almış olduğu 20 karar ile 4360 hakim ve savcının ihracına karar verdi. Söz konusu sayı içerisinde ihraç edilen 140 Yargıtay üyesi ve 48 Danıştay üyesi ile 5 Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesinin ismi de yer alırken, 2 Anayasa Mahkemesi üyesi de ihraç edilen isimler arasında yer aldı. Hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçmesinin ardından ihraç edilen hakim ve savcıların birçoğu göreve iade edilmelerine ilişkin Danıştay 5. Dairesine başvurdu.

450 İSMİN MESLEĞE İADESİ VE TAZMİNAT ÖDENMESİ KARARI ÇIKTI

Ankesör aramaları, HTS kayıtları, tanık beyanları, ByLock içerikleri ve emniyet analiz raporları doğrultusunda HSK Genel Kurulunca ihraç edilen hakim ve savcılardan 450'si Danıştay 5. Dairesi tarafından skandal bir kararla görevlerine dönmelerine karar verildi. Üstelik bununla kalmayıp tazminat ödenmesi de kararlaştırıldı. Hakimler ve Savcılar Kurulu ise Danıştay'ın kararı doğrultusunda FETÖ'den ihraç edilen isimlerin iade kararlarını 30'uncu gün sonunda uyguladı ve bu iade kararlarına da itiraz etti. Ancak aradan geçen süreye rağmen itirazın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda henüz gündeme dahi alınmadığı belirlendi.

MAHREM İMAMI VAR, HAKİMLİK YAPMAYA BAŞLADI

Göreve iade edilen isimlerden B.B.'nin, Emniyet birimlerince düzenlenen raporda, örgütün tepe yönetiminde yer alan Osman Karakuş ile defalarca telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, HTS analiz çalışmaları neticesinde düzenlenen raporda ise FETÖ kapsamında soruşturma yürütülen bir kısım kişilerle görüşmesinin bulunduğu tespiti yer aldı. B.B.'nin ByLock yazışmalarında da adının geçtiği ve sivil imamlarla görüşmeler gerçekleştirdiği belirlendi. Görevine iade edilen isimlerden bir diğeri ise hakim M.Ç... Hakim M.Ç.'nin HTS Analiz Raporunda FETÖ'den işlem yapılan kişilerle görüşme yaptığı belirlendi. M.Ç.'nin aynı zamanda kendi ifadesinde Kimse Yok Mu Derneğine bağış yaptığı da yer aldı. HSK, M.Ç'yi bu şekilde mesleğin şeref ve onurunu, memuriyet nüfuz ve itibarını bozduğu gerekçesiyle ihraç etmişti.

"FETÖ İLE MÜCADELE KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

SABAH'ın gündeme getirdiği konuyla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan da önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "FETÖ denen bu şer şebekesinin, terör yapılanmasının belini kırdık. FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor. Biz FETÖ'nün iç yüzünü anlatmaya, onlarla her alanda mücadele etmeye devam edeceğiz. Mücadelemiz bitmiş değil. Son kukla da Türkiye'ye zarar veremez hale getirilene kadar devam edeceğiz. Yüzlerindeki değişik maskeleri yırtıp atıyoruz ve bunlar böylece meydana çıkıyor. Her kılığa giren bu iradesiz şarlatanların ensesinde olacağız. Fakat Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak, bunda da sessiz kalamayız. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum. Danıştay zaman zaman yapıyor, bu tür kararlarla bizi rahatsız ediyor ama Anayasa Mahkemesi'nin sık sık bu tür kararları alması bizi ciddi manada rahatsız ediyor. Biz de bu işin üzerine gidiyoruz, gideceğiz. Danıştay'da da bu işin yine aynı şekilde takipçisi olacağız."

387 İSİM HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edilen 387 hakim ve savcıyla ilgili göreve iade kararına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu, göreve iade edilen 387 isim hakkında inceleme başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, FETÖ ile mücadelenin kırmızı çizgi olduğunu vurguladı. HSK'nın Danıştay tarafından göreve iade kararı verilen 387 isim hakkında yeni inceleme başlattığını ifade etti.