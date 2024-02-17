Duran Kalkan’ın gözdesine MİT operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), öncelikli hedef listesine alınan PKK/ PAJK koordinasyonu üyesi Sorhin Rojhilat kod adlı Fatma Sakana'yı Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. PKK sekretarya sorumlusu Duran Kalkan'a yakınlığıyla bilinen terörist Sakana, 2 Eylül 2012'de Şırnak Beytüşşebap'ta güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen ve 10 askerimizin şehit olduğu eylemin faillerinden olduğu öğrenildi.2006 yılında İran'dan örgüte katıldıktan sonra 2010 ile 2012 yıllarında Şırnak kırsalında faaliyet yürüten ve burada güvenlik güçlerine yönelik birçok eyleme katılan terörist, 2014'te Suriye'ye geçmiş, uzun süre PKK/YPG Ayn El Arab sözde sorumlusu olarak faaliyet yürütmüştü. Sakana 2021 yılından itibaren PKK/YPG-YPJ bünyesinde sözde sorumlu olarak faaliyet yürütüyordu.