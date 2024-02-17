Eskişehir’in CHP’li başkanından skandal rekor! 25 yılda 24 daire dönüştürdü

Marmara için beklenen büyük depremden etkilenecek kentler arasında yer alan Eskişehir'de ilginç bir kentsel dönüşüm rekoru kırılıyor. 5 dönemdir Yılmaz Büyükerşen'in başkanlık ettiği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) 25 yılda yalnızca 3 binada toplam 24 daireyi dönüştürerek dikkat çekti.O konutları SABAH'a gösteren Cumhur İttifakı başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu, "25 yılda sadece 24 daire yapılması kabul edilemez. Hedefimiz 5 yılda 25 bin konutun dönüşümünü sağlayarak şehri depreme hazır hale getirmek. Yıllardır imar bekleyen mahallelerin yerinde dönüşüm için imar planlarını revize edeceğiz. Dar gelirliler için 5 yılda belediye şirketi üzerinden yapacağız ve uygun taksitlerle uygun fiyatlarla vereceğiz. TOKİ gibi bugünün fiyatıyla 1.5 milyon liraya vereceğiz evi. Dar gelirli vatandaşlara çok iyi konut arazilerini belediye olarak biz geliştireceğiz. Ve sağlam konutlar yapacağız" açıklamasında bulundu.Hatipoğlu, Eskişehir'de 25 yıldır hizmet almayan mahalleler olduğunu belirterek, "Eskişehir'de köyler dahil altyapı sorununu bitireceğiz" dedi.Suyun pahalı ve kirli, ulaşımın ise yetersiz olduğunu belirten Hatipoğlu, 4 milyarlık arıtma yatırımı ile su fiyatını yüzde 40 aşağı çekeceklerini söyledi. Hatipoğlu "Eskişehir'de öncelikle tramvayı yer altına alacağız. En az 15 katlı kavşak yapmamız lazım. Trafikte yapacağımız çalışmaları 3 Mart'ta lansmanımızda açıklayacağız. Böylece trafiği yüzde 50 iyileştireceğiz. İstanbul'da Anadolu yakasından Avrupa yakasına denizin içinden geçiriyoruz. Karadeniz'de 120 kilometre açıkta, yerin altında doğalgaz çıkarıyoruz. Burada da tramvayı yeraltına indirip trafiği rahatlatacağız" ifadelerini kullandı.Büyükerşen'in Eskişehirspor'a 25 yıldır herhangi bir yardım yapmadığını belirten Hatipoğlu, Eskişehirspor'u şirket haline getireceklerini kaydetti. Hatipoğlu, hükümet tarafından Eskişehir'e yapılan 34 bin kişilik stadyum kulüpsüz kaldı. Stadyumun üstünü kapatacağız ve Eskişehir'e yakışır bir stadyuma sahip olacağız" dedi.