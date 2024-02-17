Gazze için dünyada milyonlar İstanbul’da binler yürüdü

Türkiye'de yüzbinlerce yürek İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı attı. Sultanahmet'ten başlayan binlerce kişinin ellerninde Filistin ve Türk bayraklı bulunurken Sultanahmetten Eminönüne doğru Mehter takımı ile birlikte yürüyüşe geçti. 'Kahrolsun İsrail Filistin'e Özgürlük' sloganları altında binler İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı hep birlikte haykırdı.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde, İsrail zulmüne dikkati çekmek ve Gazze'ye destek olmak amacıyla Filistin İnisiyatifi Platformu öncülüğünde yürüyüş gerçekleştirildi. Sultanahmet'ten başlayan yürüyüş sloganlar eşliğinde Eminönü meydanına kadar sürdü. Eminönü meydanında toplanan binler Filistin'e özgürlük sloganları attılar.

Eminönünde önce Gazzede şehit olanlar için 2 dakikalık saygı duruşu ve dua edildi. Filistin İnsiyatifi Platformu yöneticisi Enes Yalman binlere hitaben, "İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını 134 gündür sürdürüyor. Katil ordusunun yerleşim bölgelerine, hastanelere, mülteci kamplarına ayrım gözetmeksizin düzenlediği saldırılarda can kaybı sayısı giderek artıyor. Netanyahu ve yönetimi Gazze'deki mazlumların üstünden elini çekmezken, protestolar dünya çapında devam ediyor. Tüm dünya Gazze için tek yürek olurken, Filistin için düzenlenen "Küresel Eylem Günü" nedeniyle Tüm dünyada 100 şehir, 45 ülkede hep beraber Gazze için Filistin için özgürlük için haykırdık. Gazzede ateşkes olsun diye haykırdık. Hiçbir çocuğun kadının ölmemesi Filistine özgürlük gelmesi için haykırdık. İsrail'e baskı yapılıp yargılanması ve ateşkesin sağlanarak Refah kapısındaki insanların yardıma ulaşması için mücadelemiz devam edecek" dedi.