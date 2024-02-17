Kadınlar daha mutlu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 Yaşam Memnuniyeti Araştırması yayımlandı. Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2022'de yüzde 46 iken geçen yıl yüzde 50'ye çıktı. Kadınlarda ise bu oranın söz konusu dönemde yüzde 52'den yüzde 55'e yükseldiği belirlendi. TÜİK'in araştırmasına göre evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu tespit edildi. Mutlu olduğunu beyan eden evli erkek oranı yüzde 53, evli kadın ise yüzde 59 oldu. Mutluluk oranlarını yaş gruplarına göre de inceleyen TÜİK'in verilerine göre, 18-24 yaş grubunda mutluluk oranı bir önceki yıla göre 6 puan artarak 2023'te yüzde 54 oldu. Mutluluk oranının 55 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise azaldığı gözlendi.İnsanlara mutluluk kaynağını soran TÜİK, bu soruya yüzde 69 oranında aile cevabını aldı. Bu oranın yüzde 15'ini çocuklar, yüzde 5'ini kendisi, yüzde 3'ünü eşi, yüzde 2'sini anne-babası ve yüzde 1'ini ise torunları oluşturdu. Mutluluk kaynağı olarak değerler incelendiğinde ise bireyleri yüzde 69'la en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiği tespit edildi. Devamında ise yüzde 13 ile sevgi, yüzde 9 ile başarı, yüzde 5 ile para ve yüzde 2 ile de iş geldi. Bireylerin ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 2022'de 5.5 olurken 2023'te 0.2 puanlık artış ile 5.7'ye çıktı. Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde, 2023'te asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 74.6 ile ilk sırada yer alırken bunu yüzde 68 ile ulaştırma, yüzde 65 ile sağlık, yüzde 61 ile SGK, yüzde 58 ile adli hizmetler ve yüzde 57 ile eğitim hizmetlerinden memnuniyet takip etti.