Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum: Diyarbakır’ı, Çınar’ı, Kayapınar’ı, Bismil’i asla kaderine terk etmedik

31 Mart'tan sonra Güngören'de yapacakları projeleri anlatan Kurum, 'Merter Transfer Merkezi ve Meydan Projesini Güngören'e kazandıracağız. Kale Center yanı Güngören Meydan Düzenlemesi Projemizi' hızlıca hayata geçireceğiz" dedi.

Mevcut İBB yönetiminin 10 vaadinden sadece 1'ini yerine getirdiğini söyleyen Kurum, "CHP belediyeciliği temelsiz belediyeciliktir" diye konuştu. İstanbul'da kentsel dönüşüm adına, deprem dönüşümü adına tek bir çivi dahi çakılmadığının altını çizen Kurum, "Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıl da başlayıp da bitirdiği tek şey var, o da İstanbul" diye konuştu. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Güngören'de Diyarbakır Hemşehir Buluşması'na katıldı. Programda konuşan Kurum, Dicle Nehri ve Ulu Cami ile anılan Diyarbakır'ı, gelecek nesillerin emaneti, ecdadın bıraktığı paha biçilemez bir miras olarak nitelendirdi. Diyarbakır'ı asla yalnız bırakmadıklarını söyleyen Kurum, "Diyarbakır'ı, Çınar'ı, Kayapınar'ı, Bismil'i asla kaderine terk etmedik. Tıpkı 21 yıldır olduğu gibi afet zamanında da Diyarbakır'ın, Diyarbakır'da zarar gören tüm ilçelerin, Diyarbakırlı kardeşlerimizin yanında olduk. İşte geçtiğimiz hafta deprem bölgesinde yapımını tamamladığımız 46 bin konutumuzdan bin 500'ünü Diyarbakırlı depremzede kardeşlerimize teslim ettik" dedi.

'GÜNGÖREN'İN DÖRT BİR YANINDA 13 BİN KONUTUMUZU KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINA ALDIK'

Bakanlığı döneminde Güngören'de yaptıkları yatırımlara ve kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Kurum, "Güngören Millet Bahçesi ve Güneştepe Millet Bahçemizi sizlere armağan ettik. Sizlerin güvenli ve sağlıklı bir yuvada yaşama hakkını en güzel şekilde tesis etmek için Gençosman Mahallemizde kentsel dönüşüm kapsamında 300 konut ve 10 iş yeri inşa ettik. Yine Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projemizle bin 200 yeni sağlıklı yuvayı sizlere kazandırdık. Güngören'in dört bir yanında 13 bin konutumuzu kentsel dönüşüm kapsamına aldık. Güngörenli kardeşlerimize 170 milyon TL kira yardımında bulunduk" diye konuştu.

'BİZ HEP AŞK İLE ÇALIŞTIK, ÇALIŞIYORUZ'

31 Mart'tan sonra Merter Transfer Merkezi ve Meydan Projesini Güngören'e kazandıracaklarını söyleyen Kurum, "Kale Center yanı Güngören Meydan Düzenlemesi Projemizi hızlıca hayata geçireceğiz. Güngören Haznedar başta olmak üzere ilçemizin birçok yerine otoparklar inşa edeceğiz. Altı otopark, üstü park olacak. Köyiçi yol düzenlemesi ile Güngören Sanayi Alanı düzenlemesini yapacağız. Biz hep aşk ile çalıştık, çalışıyoruz. Çünkü aşk ile nefes alan, düşünen, hayal eden, koşturan kişi yorulmaz, bıkmaz, usanmaz" ifadelerini kullandı.

'CHP BELEDİYECİLİĞİ TEMELSİZ BELEDİYECİLİKTİR'

Mevcut İBB yönetimini eleştiren Kurum, "CHP'li yönetim 'temel atmama töreni' yapıyor. Tabii biliyor ki, bir yerde bir temel atsa, o işin sonunu getiremeyecek. Bu CHP belediyeciliği temelsiz belediyeciliktir. Şu son 5 yıla bakın, İstanbul için, Güngören için ne yapmışlar? Bunların temel atmaması, esasen, sorumluluğu üzerinden atmaktan başka bir şey değil. Bu şehri imar etmenin sorumluluğunu da, depremin sorumluluğunu da, İstanbul'un sorumluluğunu da üzerlerinden atmak istiyorlar. Bu kadar sorumsuzluk, bu kadar ciddiyetsizlik olamaz. Tam 5 yıl boyunca, İstanbul'u ve İstanbullu kardeşlerimizi kandırdılar. 10 vaatlerinden sadece 1'ini yerine getirmişler. 10 vaadin 9'u laf olsun, torba dolsun diye verilmiş. Yerine getirmek, gerçekleştirmek için değil, İstanbullunun kulağına hoş gelir diye söylenmiş. Ama maalesef İstanbul boş verilmiş" şeklinde konuştu.

'BU HANTAL ANLAYIŞTAN İSTANBUL'U HEP BERABER KURTARACAĞIZ'

Seçimde, İstanbulluların mevcut CHP belediyeciliğini boş geçerek gerçek, sosyal ve hizmet belediyeciliği diyeceklerini ifade eden Kurum, "Bunlar İstanbul'da kentsel dönüşüm adına, deprem dönüşümü adına tek bir çivi dahi çakmadılar. Aynı deprem seferberlik planını tam 3 kez yayınlayarak, İstanbulluların aklıyla alay ettiler, yavrularımızın geleceğine ihanet ettiler. Annelerimize, kadınlarımıza yalan söylediler. 'Deprem seferberliği ilan ediyoruz' dediler, ortada tek bir eserleri yok. 'İstanbul'u 5 yılda depreme hazırlayacağız' dediler ama tek bir hazırlıkları yok.' Her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz' dediler, ortada eser yok. '15 bin sosyal konutu süratle bitireceğiz' dediler, dedikleri gibi kaldılar" dedi. Murat Kurum, "Bu hantal, bu ihmalkar anlayıştan, İstanbul'umuzu hep birlikte kurtaracağız. Bunun için hep beraber çalışacağız. Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıl da başlayıp da bitirdiği tek şey var, o da İstanbul" sözleri ile CHP'li İBB yönetiminin eleştirdi.

'TÜRKÜYLE, KÜRDÜYLE, LAZIYLA, ÇERKEZİYLE HEP BİRLİKTE İSTANBUL DİYECEĞİZ'

Birlik ve beraberlik içinde, kimseyi ötekileştirmeden İstanbul için çalışacaklarını ifade eden Murat Kurum, "'Dini, dili, ırkı, inancı, mezhebi ne olursa olsun; Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle hep birlikte İstanbul diyeceğiz" dedi.