Maden faciasında 6 şüphelinin tutuklanma gerekçeleri ortaya çıktı! Kararda dikkat çeken 15 yıl hapis cezası detayı

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 8 kişiden 6'sı 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı. Baş Mühendis Murat Bayrakdar, Mühendis Şenol Demir, Vardiya Amiri Soysal Doğan, Saha Sorumlusu Abdülkadir Cansız, Saha Yetkilisi Hüseyin Üstündağ ve Şirket Vekili Kanada uyruklu Jain Ronald Guille tutuklanarak cezaevine gönderilirken, titreşim kaydı alan A.R.K ve Saha Görevlisi M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 YIL HAPİS CEZASI DETAYI!

İliç Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderilen 6 şüphelinin tutuklanma gerekçeleri de ortaya çıktı. Mahkeme kararının sonuç bölümünde şüphelilerin taksirle birden fazla kişinin ölümü ile bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmaları durumunda 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı vurgulandı.

DELİLLERİ YOK ETME VE GİZLEME ŞÜPHESİ VAR

Tutuklanan 6 şüpheli hakkında görgü tanıkları ve şüpheli beyanları, tutanaklar, görüntü kayıtları ve tüm dosya kapsamı göz önünde alındığında kuvvetli suç şüphesini gösterir delillerin var olduğunu ifade edildi. Suç için öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, dosyada henüz delillerin tam olarak toplanmamış olması, şüphelilerin konumu itibariyle tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunması ve delilleri yok etme gizleme veya değiştirme hususunda kuvvetli şüphe olduğu, bu sebeple tutuklama kararı verildiği belirtildi. Adli kontrol tedbirinin bu aşamada uygulanamayacağı ifade edildi.

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