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Giriş Tarihi: 18.2.2024 17:21

Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı Georgios Gerapetritis ile baş başa görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georios Gerapetritis Münih’te düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı marjında bugün bir görüşme gerçekleştirdiler.

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı Georgios Gerapetritis ile baş başa görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georios Gerapetritis Münih'te düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı marjında bugün bir görüşme gerçekleştirdiler.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçel'inin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre görüşmede, ikili ve bölgesel ilişkilerin yanı sıra, 7 Aralık'ta Atina'da düzenlenen 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nde imzalanan anlaşmaların takibi, yaklaşan siyasi diyalog, pozitif gündem ve güven artırıcı önlemler toplantıları kapsamında atılacak adımlar ile Yunanistan Başbakanı'nın Ankara ziyaretinin hazırlarının ele alındığı vurgulandı.

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Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı Georgios Gerapetritis ile baş başa görüştü
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