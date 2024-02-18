Beratcan Gökdemir suç örgütüne operasyonu:12 örgüt üyesi yakalandı!

Güvenlik güçleri terör örgütlerine göz açtırmadı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, KAFES 42 operasyonunda Elebaşılığını Kırmızı Bülten ile aranan Beratcan GÖKDEMİR'in (yurtdışı firar) yaptığı organize suç örgütünün 12 üyesinin İstanbul'da yakalandığını açıkladı. Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, şu açıklamaları yaptı:

Elebaşılığını Kırmızı Bülten ile aranan Beratcan GÖKDEMİR'in (yurtdışı firar) yaptığı organize suç örgütünün, İstanbul'da Jandarma bölgesindeki üyelerine yönelik yapılan "KAFES-42" operasyonunda 12 Örgüt Üyesi şüpheli yakalandı.

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız.

Jandarma Genel Komutanlığı Koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan fiziki ve teknik takip sonucu; elebaşılığını yurt dışında firari olarak bulunan Beratcan GÖKDEMİR'in yaptığı Suç Örgütünün;

Talimatları, firari olarak yurtdışında yaşayan elebaşından telefon yoluyla aldıkları,

Sözde "tahsilat" adı altında mağdurlara cebir, tehdit ve şiddet uyguladıkları,

Silahla adam yaraladıkları ve

Uzun namlulu silahlar ile motorlu ve maskeli olarak ev ve işyeri kurşunladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

AK-47 Piyade Tüfeği,

M-16 Piyade Tüfeği ve

Glock marka 9 mm tabanca ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.