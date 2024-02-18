CHP’li sapkın avukat Feyza Altun’dan İslam ve Kur’an’a hakaret! Tepkiler çığ gibi

"KUR'AN'A SÖVMEKTEN FARKI YOK"

"Şeriata sövmek ile Kur'an'a sövmek arasında hiçbir fark yoktur. Ki zaten ben Kur'an'a açıkça sövemeyenlerin bunu şeriat üzerinden yaptığı kanaatindeyim."

"TAMAM FİRAVUN BİLE SENİN KADAR KAFİR DEĞİL"

"Tamam bu ülkenin en kafiri sensin. Hatta Firavun bile senin kadar kafir değil."

"HALKI KİN VE NEFRETE SÜRÜKLEMEDEN İŞLEM YAPILMALI"

"Halkın büyük bir kısmının benimsediği bir değere, sisteme bu kadar açık bir şekilde hakaret eden bu kadın hakkında halkı kin ve nefrete sürükleme maddesince işlem yapılması elzemdir."