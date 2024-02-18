Faciaya davetiye

Erzincan İliç'te altın madeninde çalışan 9 işçinin heyelan nedeniyle göçük altında kalmasına yol açan yetkililerin kusur durumlarının değerlendirildiği ve hataların gözler önüne serildiği bilirkişi raporu ortaya çıktı. Rapor, 2 A sınıfı iş güvenliği uzmanı, 1 C sınıfı iş güvenliği uzmanı, çevre yüksek mühendisi, jeoloji mühendisi, inşaat mühendisi ve ziraat mühendisinden oluşan 7 kişilik ekip tarafından hazırlanarak savcılığa sunuldu.Raporda, Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Vekili Kanada uyruklu Jain Ronald Guille'nin alt işveren Çiftay, Kar-Sa, Asil Çöplerler, Asil Keklikler şirketlerini yeterince denetim ve gözetime tabi tutmadığı tespit edildiği vurgulandı. Bu nedenle Guille'nin tali kusurlu olduğu belirtildi.Operasyon Direktörü Vekili Abdülkadir Cansız'ın, şantiyede ortaya çıkması muhtemel tehlikeli durumların belirlenerek risklere dönüşmesine yol açan faktörleri analiz ettirmediği, çalışanları risklerden korumak için gerekli tedbirleri aldırmadığı, gerekli gözetim ve denetim mekanizmasını kurdurmadığı, çatlakların şantiyede olumsuzluklara yol açabileceği konusunda tedbirsiz davranış sergilediği tespit edildiği için asli kusurlu olduğu belirtildi.Proses oksit müdürü Hüseyin Üstündağ'ın yığın liçinde meydana gelen açıklık ve çatlaklarla ilgili büyük risk oluşturacağını bilmesine rağmen yolun kapatılması talimatını vermediğinin altı çizilerek asli kusurlu olduğu ifade edildi.Oksit operasyon başmühendisi Murat Bayraktar'ın çatlaklar konusunda iş güvenliği uzmanı tarafından defalarca uyarılmasına rağmen siyanür- su karışımı solüsyon uygulamasına devam ederek hareketi hızlandırdığı, bunu için de asli kusurlu olduğu belirtildi.Oksit operasyon mühendisi Şenol Demir'in yığın yapılan serbest malzemenin çimento şerbetiyle birbirine yeterince karışıp yapışıp yapışmadığını kontrol etmediği, uyarılar yapılmasına rağmen bunu dikkate almadığı ifade edilerek asli kusurlu olduğuna kanaat getirildi. Borulama süpervizörü Soysal Doğan'ın iş tecrübesi dikkate alındığında meydana gelen çatlakların normal olmadığını bilmesi gerektiği ve solüsyon uygulamasına devam ederek dikkatsiz devrandığının altı çizilerek asli kusurlu olduğuna kanaat getirildikleri belirtildi.Raporda ayrıca Çiftay A.Ş. vardiya mühendisi ve saha formeni, Karsa A.Ş. mühendisi ve formeni, şirket müdürleri, Çöpler A.Ş.'nin şirket müdürleri, Asil Keklik A.Ş.'nin saha süpervizörleri çalışma ortam ve gözetimi yapmadıkları, işçileri mesleki riskler ve alınması gerekli tedbirler konusunda bilgilendirmedikleri için tali kusurlu bulundukları ifade edildi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki çalışmaları basın toplantısında anlattı:Radar ölçümleriyle kayıp 9 işçi kardeşimizden 6'sının dere yatağında, 3'ünün magnezyum ocağında olduğunu düşünüyoruz. Heyelan iki yönlü gerçekleşti, işçilerin olabileceği yerlere yoğunlaşıyoruz.Heyelanda dere yatağına 5 milyon metreküp toprak aktı. Toprak 35 metre yüksekliğinde, yani 12 katlı bir apartman yüksekliğinde. 3 gün içinde ciddi bir heyelan riski devam ediyordu. Biz özellikle dün akşam itibarıyla sahanın stabil olduğunu gördük. Toprağı kaldırmak önceliğimiz.9 noktada suda incelemeler yapıyoruz. Hiçbirinde suda halk sağlığına zarar verecek olumsuzluk yok.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, İliç'teki maden ocağının çevre izin ve lisans belgesi iptal edildi. Karara gerekçe olarak; yaşanan heyelan olayının ardından yığın linç sahasında bulunan malzemenin Sabırlı Deresi ve ocak sahasına doğru akmasından ötürü lisans şartlarının ortadan kalkmasına neden olduğu tespit edildiğinden maden ocağının çevre izin ve lisans belgesinin iptal edildiği kaydedildi.Toprak kaymasının olduğu günün sabahı çekilen fotoğraflar da bilirkişi raporuna konuldu. Fotoğraflarda tepede derin ve uzun çatlakların oluştuğu görülüyor.Maden sahasındaki toprak kaymasına ilişkin önceki gün gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüphelinin savcılık sorgusu 15 saat sürdü. Sorgu sonrası oksit operasyon baş mühendisi Murat Bayraktar, oksit operasyon mühendisi Şenol Demir, borulama süpervizörü Soysal Doğan, operasyon direktörü vekili Abdülkadir Cansız, proses oksit müdürü Hüseyin Üstündağ ve Anagold şirketi vekili Kanada uyruklu Jain Ronald Guille mahkeme kararıyla tutuklandı. Kararın sonuç bölümünde şüphelilerin taksirle birden fazla kişinin ölüm ve yaralanmasına neden olmaları nediniyle 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacakları belirtildi. Titreşim kaydı alan A.R.K. ve saha görevlisi M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.