Gemi batığından kadın aşçının acı haberi geldi

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası açıklarında 14 Şubat'ta fırtınaya yakalanarak batan kargo gemisi Batuhan A.'nın enkazına dün dalgıçlarca inildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri önceki gün hava muhalefeti nedeniyle erteledikleri dalışı, hava şartlarının daha elverişl hale gelmesiyle dün gerçekleştirdi. Bursa Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi sahiline 7 kilometre mesafede gerçekleştirilen dalışta batıktan geminin 33 yaşındaki kadın aşçısı Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni çıkarıldı.Öte yandan geminin neden battığı konusundaki araştırmalar da devam ediyor. Konunun uzmanları ve bilirkişilerle yapılan ilk değerlendirmelerde, geminin batmasına mermer tozunun neden olduğu belirtiliyor. Suyu emen mermer tozunun ağırlaşarak, geminin taşıma kapasitesinin üzerine çıkmış olabileceği belirtildi. Geminin battığı alanda ve geniş bir çevrede elde edilen bulgu ve değerlendirmelere göre, yükün üzerinde serili olan naylon ve brandaların şiddetli rüzgâr nedeniyle açıldığı, geminin su almasıyla birlikte mermer tozunun suyu emerek geminin ağırlığını artırdığı tahmin ediliyor. 1206 ton mermer tozunun deniz suyunu emmesiyle birlikte taşıma kapasitesi 1500 ton olan geminin yük kapasitesinin üzerine çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor. Gövdenin su almasına karşın hazır bulunan tahliye pompalarıyla ilgili olarak yapılan değerlendirmelerde ise, geminin su almaya başlamasından hemen sonra pompaların çalıştırılsa dahi, mermer tozunun suyu emmesi nedeniyle boşaltacak su bulamaması ve mürettebatın bu noktada çaresiz kalmış olabileceği konusu değerlendiriliyor.Öte yandan gemiden 06.28'de alınan yardım çağrısının 06.32'de merkeze ulaştığı, 06.50'de Deniz Arama Kurtarma ekiplerinin olay yerine intikal ettiği açıklandı.