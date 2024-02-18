Halil Nacar’dan gövde gösterisi

Dr. Halil Nacar'ın Yüreğir Serinevler Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı (Mercimekler Petrol Yanı)'nda bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti ve MHP Adana milletvekilleri, İl, İlçe başkanları ve Cumhur İttifakı AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in katılımıyla gerçekleşti.





"YÜREĞİR İÇİN HAYALLERİMİZ VAR"



Cumhur İttifakı AK Parti Yüreğir Belediye Başkan adayı Dr. Halil Nacar yaptığı konuşmada, "Biliyorum ki bu yolda yalnız değilim ve sizin de bilmenizi isterim ki Yüreğir'imizi el ele, omuz omuza hep birlikte yöneteceğiz. Yaşadığımız her bir hanede kendimiz ve ailemiz adına ne istiyorsak tüm hemşehrilerimiz için de onu isteyeceğiz. Büyük ve güçlü bir aile olduğumuzu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayacağız." ifadelerini kullandı.



Yüreğir'e hizmet için yola çıktıklarını anlatan Dr. Halil NACAR şu ifadeleri kullandı; "Yüreğir için hayallerim var. Benim hayallerim; Yüreğir'imizi, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımaya hizmet ediyor. Benim hayallerim, Adana'mızın incisi güzel ilçemizi hak ettiği gibi bir cazibe merkezi haline getirmeye ve ilçemizin her bir ferdinin refahına hizmet ediyor. Benim hayallerim; çocuklarımızın sevincine, gençlerimizin başarılarına, kadın ve erkeklerimizin yarınlarına hizmet ediyor. Benim hayallerim, baş tacımız olan büyüklerimizin huzuruna; engelli kardeşlerimizin engelsiz yarınlarına hizmet ediyor. Yazı, kışı yok benim hayallerimin, Yüreğir'imiz için başarmak istediklerimin!"





"BU KARDEŞİNİZE KUCAK AÇTIĞINIZ İÇİN SAĞ OLUN VAR OLUN"



Yüreğir'e ve Yüreğirlilere hizmet etmek için heyecanlı olduğunu vurgulayan Dr. Nacar, gece gündüz çalışacaklarını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti;



"Yüzünüzü güldürebilmenin, ömrünüze refah katabilmenin gayesinde olan bu kardeşinize kucak açtığınız için sağ olun, var olun! Sizlerin hemşehrisi olmak; sevgiden, kardeşlikten, hoşgörüden, dostluktan yana olmaktır. Sizlerin hemşehrisi olmak; kadın, erkek, genç, yaşlı aynı davanın azminde buluşmaktır. Sizlerin hemşehrisi olmak; yarınlar adına umudu her zaman diri tutmak, hayal kurmaktan asla vazgeçmemektir. Sizlerin hemşehrisi olmak; insana yakışan insanca bir yönetim anlayışına layık adımlar atmaktır. İşte sizlerle aynı toprakların evladı olan bu kardeşiniz de böylesi bir bağa layık olmak için canla başla çalışıyor; Yüreğir'imizin geleceği adına ter dökmekten büyük bir onur duyuyor."



"BURASI SİZİN EVİNİZ"



Seçim koordinasyon merkezi açılışına katılan vatandaşlara teşekkür eden Dr. Nacar, "Açılışımıza gelerek bizleri onurlandırdınız hepinize çok teşekkür ediyorum. 31 Mart Yerel Seçimleriyle gelecek bahar! İyi günde de, kötü günde de her zaman yanınızda Halil Nacar kardeşiniz var! Burası bizim evimiz, burası sizin eviniz, burası Yüreğir'imizin yarınları adına kurduğumuz hayallerin başlangıcı. Sizlerin desteği oldukça sırtımız hiçbir zaman yere gelmez evvel Allah. Hepinizi muhabbetle selamlıyor, teşekkür ediyorum" dedi.



YILMAZ: "YÜREĞİR'E HALİL NACAR YAKIŞIR"



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, açılışa katılan vatandaşlara teşekkür ederek, "Dr. Halil Nacar Yüreğir'e yakışır. Pandemi ve depremde sağlıkta gösterdiği başarıyı belediye başkanı olarak sürdürecektir ve Fatih Mehmet Kocaispir başkanın bıraktığı yerden daha iyiye taşınacak. Büyükşehir'de Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir'de Dr. Halil Nacar, sizlerin oyu ile seçilecek ve merkezi hükümet olarak onlara destek vereceğiz" diye konuştu.