Okullarda Cadılar Bayramı kutlaması artık yasak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bir süredir üzerinde çalıştığı özel öğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikte en dikkat çeken konu özel okullarda "milli ve manevi değerlere aykırı" kutlamalara getirilen yasak oldu. SABAH'ın 16 Aralık 2023'te ''Okullarda yerli malı haftası unutuldu, Cadılar Bayramı Kutlanıyor'' başlığıyla gündeme getirdiği, çocukların pedagojik gelişimini olumsuz etkileyen çeşitli Pagan ve Hristiyan günlerine özel etkinlikler artık kesinlikle yapılamayacak. İlgili yasak Yönetmelikte şu ifadeyle yer aldı: ''Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerine aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimine katkı sağlamayan etkinlik ve kutlamalar yapılmaz."





KORKUNÇ KOSTÜMLER GİYDİRİLİYORDU

Türkiye genelindeki birçok özel okulda her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası sıradan etkinliklerle geçiştirilirken Noel, Cadılar Bayramı ve Paskalya Haftası gibi Hıristiyanların kutladığı gün ve haftalara çok daha fazla önem veriliyordu. Birçok özel okulun ekim ayı sonunda Hıristiyan ülkelerinde kutlanan Cadılar Bayramı için ilkokul çağındaki çocuklara korkunç makyajlar yaptırdığı, cadı kostümleri giymelerinin istendiği, derslerde balkabağı oydurulduğu öğrenilmişti. SABAH'a konuşan Uzmanlar "Çok küçük yaştaki çocuklara korkunç kostümler giydirilip partiler düzenleyen okullar var. Bu pedagojik gelişim için de uygun değil'' bilgisini vermişti.





KİTAPLAR DA MEB'İN ONAYINDAN GEÇECEK

Yönetmelikteki bir başka değişiklik ise özel okullarda okutulan ders kitaplarıyla ilgili düzenleme oldu. Yönetmelikte son günlerde sayıları ve uyguladığı öğretim programlarıyla eleştirilere neden olan ve "ulusal güvenlik için tehdit oluşturdukları" dile getirilen milletlerarası okullarla ilgili şu madde eklenerek, ders kitaplarına Talim Terbiye Kurulu onayı geldi. Yapılan düzenleme ile Türk programı uygulayanlar hariç olmak üzere milletlerarası özel öğretim kurumlarının uyguladıkları öğretim programları ve bu programların uygulanmasında kullandıkları her türlü öğretim materyallerinin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanması gerekecek.