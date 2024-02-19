Haberler Gündem Haberleri Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Türkiye'ye gelecek
Giriş Tarihi: 19.2.2024 18:09

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Türkiye'ye gelecek

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında düzenlenecek ikili zirvede bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Türkiye’ye gelecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 20 Şubat Salı günü Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi. Ziyaret kapsamında, Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, Başkan Erdoğan ve Başbakan Rama'nın riyasetlerinde Ankara'da icra edilecek.

Konsey toplantısında, Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

İletişim Başkanlığı ziyarete ilişkin yaptığı açıklama şunları kaydetti:

"NATO müttefikimiz Arnavutluk'la yapılacak görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere, barış ve istikrarın korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır. Konsey toplantısı vesilesiyle, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif hukuki metinlerin imzalanması da gündemdedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ARKADAŞINA GÖNDER
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Türkiye'ye gelecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA