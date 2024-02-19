Başkan Adayı Halil Nacar: Sokaklar makamımız gönüller mekanımız

Dr. Halil Nacar, seçimlerden zaferle ayrıldıklarından sonra da Yüreğir'de gezmeye devam edeceğini ifade ederek, "Belediye başkanı olursam Yüreğir de gezmeye devam edeceğiz. Her sokağımız makamımız olacak, oturmayacağız, yorulmayacağız, yılmayacağız ben saha adamıyım. İnşallah sizlerin hayır duası ve destekleri ile seçimi kazanacağız" diye konuştu.

KİMSEYİ KİMSEDEN AYIRMAYACAĞIM

Dr. Halil Nacar, "Ben belediye başkanı olarak görev yaptığımda kimseyi kimseden ayırmayacağım. Gezdiğimiz yerlerde aldığımız talepleri unutmayacağız, yerine getirmek için çalışacağım. Yüreğirli sakinlerimizin hayır duasını almak bizi güçlü kılıyor. Benim dileğimin kabul olması, başarabilmem için sizin desteğinize ihtiyacım var. Siz beni samimiyetle içinize çekince bana da can geliyor. İnşallah bizim çok iyi niyetlerimiz var. İnsanlara dokunacağız" şeklinde konuştu.