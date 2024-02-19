CHP’li Lal Denizli’nin ‘basma panel’ projesi şaşkınlık yarattı!

CHP Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayını ve 30 ilçenin belediye başkan adaylarını belirledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay belirlenirken, Çeşme Belediye Başkan adayı olarak da Lal Denizli gösterildi.

Eski futbolcu ve Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin kızı olan Lal Denizli'nin Çeşme Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesi Çeşme'de tepkilere yol açmıştı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da Lal Denizli'nin adaylığına tepki göstererek, "Buradan sesleniyorum, 'Sayın Genel Merkez, yanlıştan dönün. Bu bir yanlıştır. Genç hanımefendiye karşı bir lafımız yok. Ancak 5 aday varken, Çeşme'nin 25 mahallesinden 15'ini ezbere sayamayacak Çeşme'yi tanımayan, Çeşmelinin tanımadığı adayı kabul etmemiz mümkün mü? İthal aday istemiyoruz" diye tepki göstermişti.

AKILLARA ZİYAN PROJE

İzmir'de CHP'den Çeşme Belediye Başkan adayı Lal Denizli, seçim çalışmalarını yürütürken bir ziyaretinde çekilmiş videosu ortaya çıktı. Görüntülerde Lal Denizli'nin, "Alaçatı Çarşısı'nın girişine diyelim ki, 3 metrelik panel döşedim. Bunlar basma paneli. İnsanlar üstünden geçtikçe enerji üretecek.

Neden Alaçatı Çarşısı'nın sokak lambalarının tamamını orada üretilen enerji aydınlatmasın? Doğaya katkın var, insanlığa katkın var ve bir kazanç sağlıyorsun, tasarruf yapıyorsun. Mesela tarım alanlarımıza enerji üretimi için de bunu yapabiliriz" diyor. Lal Denizli'nin bahsettiği proje duyanlara büyük şaşkınlık yarattı.