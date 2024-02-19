Cumhur İttifakı Bakırköy adayı Ali Talip Özdemir: Bakırköylüler hizmete susadı

Cumhur İttifak'nın, uzun yıllardır CHP'li belediye tarafından yönetilen Bakırköy Belediyesi'ne eski Çevre Bakanı ve iki dönem Bakırköy Belediye Başkanlığı yapmış olan Ali Talip Özdemir'i aday göstermesi ilçe sakinlerini heyecanlandırdı. SABAH'a konuşan Ali Talip Özdemir, Bakırköy halkının yıllardır hizmete susamış olduğunu söyledi. Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un da kendisi gibi Çevre Bakanlığı tecrübesi taşıdığına dikkat çeken Özdemir, "Kurum ile birlikte İstanbul'a ve Bakırköy'e büyük projeler kazandıracağız" dedi. Özdemir özetle şunları söyledi:28 yıl önce bıraktığım yerde çok kötü bir Bakırköy buldum. Bırakın belediyecilikte bir adım ileri gitmeyi her şey daha kötüye gitmiş. Önce aradan geçen zamanı telafi edecek, sonra Bakırköy'ü bir marka kent haline getireceğiz. Bakırköy'ü hak ettiği kimliğine kavuşturacağım.Vatandaşların hizmetsizlik nedeniyle çok dertli ve sıkıntılı olduklarını gördüm. Bakırköy'ü kazanacağımı anladım. Çok iyi projelerimiz var. Sayın Kurum ile birlikte deprem ve trafik açısından çok büyük sıkıntılar yaşayan Bakırköy'ü CHP'nin hizmetsizliğinden kurtaracağız.Olası depremden dolayı evlerine yıkım kararı gelmiş millet ne yapacağını şaşırmış durumda. CHP zihniyeti ilçeyi çantada keklik olarak gördüğü için hizmet vermiyor. Bakırköy böyle hizmetsiz bırakılmayı hak etmiyor.Özdemir, hayata geçirecekleri önemli projeleri de şöyle sıraladı:Kangren haline gelmiş olan trafik sorunu ilçemiz için kader değil; hepsinin çözümü var. Biz hazırız, sokak sokak, meydan meydan planlamalarımızı yaptık. İncirli Caddesi trafiği felç olmuş durumda. Hiçbir yıkıma girmeden bir Çinli firma ile yap-işlet yöntemi ile havaray sistemi kuracağız. Şükran Çiftliği'nden girip Özgürlük Meydanı'nda katlı otoparka geçiş yapıp İstanbul Caddesi ve Ebüzziya sahile çıkan bir yer altı geçişi yapacağız. Bakırköyümüzü denizle buluşturup trafiği rahatlatacağız.Deprem için çok acil bir inovasyon merkezi kurup çalışmalara başlayacağız. Bakırköy'ümüzü olası bir depreme en kısa zamanda hazır hale getireceğiz bundan kimsenin endişesi olmasın.Bakırköy'ü sporun başkenti yapacağız, az kaldı.Bakırköy'de 3 bin kişilik bir aşevimiz vardı, kapatmışlar. Daha da geniş hale getireceğiz. Bütün okullarda öğrenim gören öğrencilerin yemeğini biz vereceğiz.Büyük bir hayvan sağlık ünitesi kuracağız. Sokak hayvanlarını merkezlerimizde rehabilite edeceğiz.