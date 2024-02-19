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Giriş Tarihi: 19.2.2024 14:30

İYİ Parti Buca’da ‘afiş’ krizi! CHP rozetli fotoğrafı kullandılar

İzmir’in Buca ilçesinde CHP’den belediye başkan aday adayı olan Suat Nezir aday gösterilmeyince İyi Parti’ye geçerek Buca Belediye Başkan Adayı oldu. İYİ Parti'nin Buca Belediye Başkan adayı Suat Nezir'in seçim afişlerinde CHP rozetli fotoğrafı kullanıldı. 2019 seçimlerinde de CHP Buca Belediye Başkan Adayı olarak ilk önce Suat Nezir’i açıklamış daha sonra ayak oyunları ile Nezir’in adaylığı geri çekilerek yerine Erhan Kılıç belediye başkan adayı gösterilmişti.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
İYİ Parti Buca’da ‘afiş’ krizi! CHP rozetli fotoğrafı kullandılar

Yaklaşmakta olan yerel seçimler öncesi CHP'den Buca Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yapan Suat Nezir aday gösterilmeyince partisinden istifa etti. Ardından da İYİ Parti'nin Buca Belediye Başkan Adayı oldu. İYİ Parti'nin Buca Belediye Başkan adayı Suat Nezir'in kente asılan seçim afişlerinde CHP rozeti takılı olan fotoğrafının kullanıldığı görüldü. Olayın ilçedeki CHP seçmenine mesaj vermek için bilerek mi yoksa yanlışlıkla mı yapıldığı merak konusu oldu.

MECLİS ÜYELİĞİ VE BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVLERİNDE DE BULUNMUŞTU

Dört dönem boyunca Buca Belediyesi İmar Komisyonu üyeliği ve iki dönem İmar Komisyon başkanlığı gibi görevlerde bulunan Suat Nezir, Buca Belediyesi Başkan Yardımcılığı da yaptı. Nezir ayrıca Buca'da gayrimenkul ve inşaat sektöründe faaliyet yürütüyor.

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İYİ Parti Buca’da ‘afiş’ krizi! CHP rozetli fotoğrafı kullandılar
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