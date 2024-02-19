İYİ Parti Buca’da ‘afiş’ krizi! CHP rozetli fotoğrafı kullandılar

Yaklaşmakta olan yerel seçimler öncesi CHP'den Buca Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yapan Suat Nezir aday gösterilmeyince partisinden istifa etti. Ardından da İYİ Parti'nin Buca Belediye Başkan Adayı oldu. İYİ Parti'nin Buca Belediye Başkan adayı Suat Nezir'in kente asılan seçim afişlerinde CHP rozeti takılı olan fotoğrafının kullanıldığı görüldü. Olayın ilçedeki CHP seçmenine mesaj vermek için bilerek mi yoksa yanlışlıkla mı yapıldığı merak konusu oldu.

MECLİS ÜYELİĞİ VE BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVLERİNDE DE BULUNMUŞTU

Dört dönem boyunca Buca Belediyesi İmar Komisyonu üyeliği ve iki dönem İmar Komisyon başkanlığı gibi görevlerde bulunan Suat Nezir, Buca Belediyesi Başkan Yardımcılığı da yaptı. Nezir ayrıca Buca'da gayrimenkul ve inşaat sektöründe faaliyet yürütüyor.