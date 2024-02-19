Yabancı şirketin Türkiye müdürüne 6 saatlik sorgu

Erzincan İliç'te altın madeni sahasında yaşanan toprak kaymasını getiren hatalar zinciri bilirkişi raporunda tek tek sıralanmıştı. Maden ocağını işleten Anagold şirketinin Kanadalı yöneticisi J.R.G.'nin de bulunduğu kusurlu 6 kişi tutuklandı. Dün soruşturma kapsamda yeni bir gelişme daha yaşandı. Bu kez maden ocağını işleten yabancı şirketin Türkiye Müdürü Cengiz Demirci yakalandı. Gözaltına alınarak Erzincan'a getirilen Demirci sorguya çekildi. 6 saat süren sorgu sonrası Demirci adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Maden faciasını ilişkin ön bilirkişi raporu, yetkililerin çatlakları bilmeleri ve uyarılara rağmen gerekli önlemleri almadığını ortaya koymuştu.Şirketin ana merkezi ise görünür şekilde bir sorumluluk almış değil. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da, şirketin temsilcilerini olay sahasında göremediğini söylemişti. Yabancı şirket yatırımcıların Amerika'da bilgilendirmeler yapıyor ancak Türkiye'de sessiz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın dün verdiği bilgilere göre bölgede en az 400 bin kamyonluk hafriyata denk gelen 35 milyon metreküplük bir toprak kütlesi var. Yüz milyonlarca dolarlık bu operasyonun idari cezalarla yabancı şirkete fatura ettirilmesi bekleniyor.