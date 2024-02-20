Babası kurultayda bağırdı oğlu meclis üyeliğini kaptı

31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP'den belediye başkan aday adayı bolluğu ile anılan Urla'da, belediye başkan adayının Selçuk Balkan olarak belirlenmesinin ardından meclis üyeleri adayları da şekillendi. Buna göre CHP İzmir eski Milletvekili Sabri Ergül'ün oğlu Avukat Umut Ergül, CHP Urla birinci sıra belediye meclis üyesi adayı oldu.

BABA ERGÜL KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRMİŞ DEĞİŞİMCİLERDEN YANA TAVIR KOYMUŞTU

Sabri Ergül, Özgür Özel'in de konuk olarak katıldığı CHP İzmir İl Kongresi ile kurultayda hararetli konuşmalar yapmıştı. Ergül konuşmalarında Kılıçdaroğlu'nu eleştirmiş ve değişim ekibinden yana tavır sergilemişti. Ergül'ün oğlunun birinci sıradan aday gösterilmesi kulislerde 'Babası bağırdı oğlu meclis üyeliğini kaptı' olarak yorumlandı.