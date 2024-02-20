Bakan Tunç’tan ’Eros’ açıklaması: Her canlının yaşam hakkı kutsaldır

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Başakşehir'de Eros isimli kedinin canice öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek karar kaldırılmıştır. Dava mahkemesince yeniden görülecektir. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza yönelik her türlü kötü davranışın karşısında olmaya devam edeceğiz" İfadelerini kullandı.