Cevap anahtarı skandalını kapatıp FETÖ’cüleri işe aldı

ÖSYMeski Başkanı Ali Demir, görevde olduğu sürede ÖSYM'nin tüm sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin yargılandığı Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçunun sabit olmaması gerekçesiyle beraat ederken, 'Görevi kötüye kullanma' suçundan verilen 1 yıl 15 günlük hapis cezası, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasıyla sonuçlandı. Dikkat çeken beraat kararının ardından Demir hakkında hazırlanan iddianame akıllara geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, itirafçı beyanlarında soruların çalınma sistemi anlatılmıştı. Soruların, matbaaya gönderilmek üzere 'Sır cihazı' adı verilen kriptolu belleğe yüklendiği sırada ÖSYM'nin bilgisayarlarına kurulan ProNMS ve Lumension adlı programlarla arka planda kaydedildiği, böylece soruların, kurumda görevli örgüt mensuplarınca FETÖ'nün sözde ÖSYM imamı Bekir Şimşek'e ulaştırıldığı ifade edilmişti. Soruşturma açıldığı bilgisine ulaşan örgüt mensuplarının, ÖSYM'deki bilgisayarlara geri dönülemeyecek şekilde 35 kez format atmasına rağmen bazı bilgisayarlarda sınav sorularını kaydeden programlara ilişkin kalıntılar bulunduğu aktarılmıştı.Soruların sızdırıldığı dönem Ali Demir'in ÖSYM Başkanı olduğu, soru hazırlanması ve güvenlikle ilgili kritik birimlerde çalışırken hakkında FETÖ'den işlem yapılan kişilerin Demir döneminde işe alındıkları ya da başka birimlerdeyken Demir'in onayıyla bu birimlere görevlendirildikleri belirtilmişti.2012 KPSS'de gözetmen öğretmen S.Ö.'nün bir öğrenciyi cevap anahtarıyla yakaladığ,ı olayın duyulması üzerine ise Demir'in önce okula, sonra gözetmen S.Ö'nün evine giderek "Bunlar münferit olaylar aman kimse duymasın" dediği anlatılmıştı. Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın da emniyetteki örgüt mensupları tarafından kapatıldığı aktarılmıştı.