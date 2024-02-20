CHP Kocaeli’de liste krizi! Başkan adaylarından istifa resti

31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için son viraja giren siyasi partilerde, bugün itibarıyla Belediye Meclis Üyelikleri için Aday listeleri netlik kazandı. CHP Kocaeli'de listelerin belirlenmesi ile birlikte, İzmit ve Kocaeli'de ilçe örgütünün hazırladığı listeler, başkan adayları tarafından kabul görmedi. Meclis üyesi aday listeleri ile birlikte ortaya çıkan kriz saatlerdir devam ediyor.

VAZGEÇİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından, İzmit ilçe yönetimi ile görüşmeyen ve ilçe başkanı ile çalışmak istemediğini açık açık dillendirdiği iddia edilen İzmit Belediye Başkanı ve Adayı Fatma Kaplan Hürriyet'in, adaylıktan çekildiğini belirten istifasını, ilçeye teslim ettiği öne sürüldü. Öte yandan yaşanan bu gelişmeler üzerine, CHP'li yöneticilerin araya girdiği ve Hürriyet'i bu kararından vazgeçirmeye çalıştığı öğrenildi.

KÖRFEZ'DE DE LİSTE KRİZİ YAŞANDI

Körfez ilçesinde de liste nedeniyle kriz yaşandığı, listede ilk sırada yer alan ismin aday adaylığı döneminde başka bir aday adayını desteklemesi sebebiyle başkan Adayı Tayfun Balıkçı'nın listeye itiraz ettiği ve istifa edeceği yönünde rest çektiği ileri sürüldü.

Konuya ilişkin, CHP'deki krizin çözüldüğü, CHP izmit'in YSK'dan belediye meclis üyesi aday listesinin düzenlenmesi için 2 gün ekstra talep ettiği öğrenildi.