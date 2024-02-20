CHP’de ‘Hatay’ çatlağı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün genel merkezde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile görüşerek, "Adaylıktan çekil" dedi. Lütfü Savaş'ın, "Bağımsız aday olurum" resti üzerine büyük kriz patlak verdi. Çıkmaza giren istişareler üzerine Savaş'ın toplantıyı terk ettiği iddia edildi. Sabah saatlerinde gerçekleşen görüşmede Özel, son anket sonuçlarını masaya koyarak oyların düşüşte olduğunu belirtti. Savaş ise kendi anket sonuçlarını gösterip hâlâ önde olduğunu ileri sürdü. 45 dakika süren toplantı sert restleşmelerle son buldu. "Parti yönetiminin algılara kurban gittiğini" iddia eden Savaş, adaylıktan vazgeçmeye niyeti olmadığını söyledi.Kendisinin adaylıktan alınması halinde bağımsız olarak seçimlerde yarışacağını vurgulayan Savaş, parti yönetimindeki tedirginliği zirveye çıkardı. Bunun üzerine Savaş'tan 2 saat müsaade isteyen Özel, MYK üyeleri ile görüşme kararı aldı. Hatay il ve ilçe başkanları da bu süreçte Savaş'ın adaylığı konusunda Özel'i ikna etmeye çalıştı.Kriz anlarında Hatay İl Başkanlığı önünde toplanan bazı örgüt üyeleri ise Savaş lehine miting düzenledi. 45 dakikalık görüşmeden çıktıktan sonra bağımsız aday olacağının ilk sinyalini veren Savaş, mitinge telefonla bağlanarak, "Yarın (bugün) çok daha büyük bir mitingle açıklamalarımız olacak" dedi. Öte yandan Savaş'a destek veren 7 ilçe başkanının da aksi yönde bir karar çıkması halinde istifaya hazırlandığı öne sürüldü.