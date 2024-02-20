Devlet sözünü tuttu, bir yılda tamamlandı 1423 konut teslim edildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Oğlaklı köyünde yapımı süren deprem konutlarından bin 423'ü tamamlandı. TOKİ tarafından Karacadağ yakınlarında inşaatına başlanan 6 bin 887 konutun ilk etabı olan bin 423 konutun hak sahipleri belirlendi. Konutlar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katıldığı törenle teslim edildi. Bakan Yerlikaya, belirlenecek olan hak sahipleri için butona bastı.

Bakan Yerlikaya, Asrın felaketinin asrın birlikteliğine dönüştürdüklerini söyledi. Bakan Yerlikaya, Cumhurbakanımızın liderliğinde dünyanın en kapsamlı ve büyük konut projesini haya geçirdiklerini ifade etti. Konutların yapımının sürdüğünü belirten Yerlikaya, "Sizleri yeni yuvanıza kavuşturana kadar, hayatınızı yeniden normale döndürene kadar buradan ayrılmayacağız" dedi.

Bu Felaketin ardından deprem bölgelerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelere bir yıl gibi kısa sürede konutların tamamlanacağı sözünü vermişti. Bölgede 3+1 ve 2+1 şeklinde toplam 22 bin konut yapılarak depremzedelere teslim edilmesi hedefleniyor.