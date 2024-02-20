Hainlere karşı duran komutana veda

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde hainlere karşı duran Emekli Kurmay Albay Güven Şağban, akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Jandarma İstihbarat Başkanlığı Plan ve Güvenlik Daire Başkanı olan Şağban, Tuğgeneral Ali Demir, Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Kurmay Albay Aziz Yılmaz ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığı'nda darbecilere karşı mücadele vermişti.FETÖ'cü bir albay tarafından öldürülmek istenen ancak silahın tutukluk yapması sonucu kurtulan Güven Şağban, 2017'de kurmay albay rütbesiyle emekliye ayrılmıştı. Üç kez Kovid-19 geçiren Şağban, uzun süredir akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu. Akciğer nakli beklediği öğrenilen Şağban, yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi'de yaşamını yitirdi.Emekli Albay Güven Şağban, verdiği bir röportajda, "Darbe, Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına göre suç. Biz devletin hiyerarşisi içinde emir alıyoruz. Seçilmiş bir hükümet var, anayasal güvence altına alınmış bir sistem var. Biz de bu sistemin memurlarıyız. Kanunsuz emirleri uygulamak suçtur. Biz, emir komuta zinciri içindeki bir darbeye de karşı dururduk" demişti.