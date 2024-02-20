Hüsnü Şenlendirici Bergama’dan Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adayı oldu

Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım başlamışken, siyasi partiler aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. AK Parti'nin merakla beklenen meclis üyeliği aday listeleri de YSK'ya son teslim gününde netleşti. İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici AK Parti tarafından kontenjan 1.sıra meclis üyesi adayı olarak gösterildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DE OLACAK

2019 yerel seçimlerinde Bergama'da iktidar olan AK Parti mecliste 12 üyeyle temsil edilirken, 2024 sandığında meclis üyesi seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Şenlendirici seçilmesi durumunda aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi de olacak.