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Giriş Tarihi: 20.2.2024 15:59

Hüsnü Şenlendirici Bergama’dan Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adayı oldu

Siyasi partilerin aday listelerinin Yüksek Seçim Kuruluna teslim etmesi ile birlikte merakla beklenen meclis üyesi aday listeleri de şekillendi. İzmir’in Bergama ilçesinde yaşayan ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici AK Parti tarafından ilçesinde kontenjan 1.sıradan aday gösterildi. Listenin başında ise AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel yer aldı.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
Hüsnü Şenlendirici Bergama’dan Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adayı oldu

Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım başlamışken, siyasi partiler aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. AK Parti'nin merakla beklenen meclis üyeliği aday listeleri de YSK'ya son teslim gününde netleşti. İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici AK Parti tarafından kontenjan 1.sıra meclis üyesi adayı olarak gösterildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DE OLACAK

2019 yerel seçimlerinde Bergama'da iktidar olan AK Parti mecliste 12 üyeyle temsil edilirken, 2024 sandığında meclis üyesi seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Şenlendirici seçilmesi durumunda aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi de olacak.

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Hüsnü Şenlendirici Bergama’dan Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adayı oldu
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