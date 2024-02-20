Serkan Yazıcı: Hep birlikte Marmaris’e güzel bir gelecek hazırlayacağız

Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan adayı turizmci ve iş insanı Serkan Yazıcı, 31 Mart Yerel Seçimleri için saha çalışmalarına devam ediyor. Marmaris'i karış karış gezerek vatandaşların dertlerine ortak olan Serkan Yazıcı, sorunları dinleyerek çözüm önerilerini sıralıyor. Yazıcı, siyasi ve kamu kurumlarıyla sivil toplum örgütleri arasında ayrım yapmadan herkesi dinlemeye ve çözüm odaklı çalışmaya davet etti. "Sorunlarımız ortak, hiçbirimiz bu ilçenin kötülüğünü istemiyoruz! Hep birlikte Marmaris'e güzel bir gelecek hazırlayacağız" diyen Yazıcı, Marmaris'in geleceği için birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

SORUNLARA ORTAK ÇÖZÜM

Ziyaretlerinde sorunları dinleyerek not alan ve soruları yanıtlayan Yazıcı, vatandaşların sesini duyurmak ve ihtiyaçlarına çözüm bulmak için aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Marmaris'in çok önemli bir dönemeçte olduğunun altını çizen Yazıcı, yol, su, altyapı, otopark, sosyal tesis, temiz ve modern plajlar, spor tesisleri gibi birçok önemli konudaki sorunlara çözüm odaklı yaklaşımıyla dikkat çekti. Marmaris'in geleceği için daha sürdürülebilir bir yol izlenmesi gerektiğini vurgulayan Yazıcı, toplumun tüm kesimlerini kucaklayarak ortak bir vizyon oluşturmanın öneminin altını çizdi. Turizmci ve başarılı bir iş insanı olan Yazıcı'nın belediye başkan adaylığı, Marmaris'in kalkınması ve ilerlemesi için önemli bir adım olarak nitelendirildi.

Serkan Yazıcı Kimdir?

1970 yılında dünyaya gelen Serkan Yazıcı, liseden sonra eğitim hayatına Turizm Otelcilik Yüksek Okulu'nda devam etti. 1983 yılından beri Marmaris'te yaşayan Yazıcı, iş hayatına 1994 yılında Yazıcı Grup'ta başlamış olup, halen Marmaris ve Bursa'da bulunan otellerin yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. İş insanı olmasının yanı sıra çok başarılı bir ralli kariyerine sahip olan Yazıcı, 4 kere Türkiye Ralli Şampiyonu oldu, Dünya Ralli Şampiyonasında FIA Teams Cup Üçüncülüğünün yanı sıra, 8 kere de yurtdışında düzenlenen uluslararası yarışlarda ülkemizi temsil etti.

2013 yılında Moldova Cumhuriyeti Fahri Konsolosu olan Yazıcı, bu görevinde Moldova Hükümeti'nden onur nişanı aldı. Turizmin yanı sıra müzik ile de hobi olarak ilgilenen Serkan Yazıcı'nın kendine ait besteleri ve set çalışmaları da vardır.

2015 Yılında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanlığına seçildi. Ayrıca 2017 yılında Uluslararası Otomobil Federasyonu – FIA'nın en yüksek karar mercii olan Dünya Motor Sporları Konseyi'nin 14 üyesinden birisi olarak seçilerek, 9 yıl boyunca Türkiye'yi bu mertebede temsil etme şerefine erişti. Yazıcı, TOSFED Başkanlığı sırasında 10 yıl aradan sonra, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından birisi olan WRC - Dünya Ralli Şampiyonası'nı Marmaris'e getirdi.

Dünya çapında sporcu yetiştirmeyi başarmış ve ilk defa düzenlenen FIA GT Nations Cup'da Türkiye'ye birincilik kazandırdı. TOSFED Onursal Başkanı olan Serkan Yazıcı, iyi derecede İngilizce biliyor. Evli ve 1 çocuk sahibi.