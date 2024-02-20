Son dakika: DEM Parti İstanbul adayının başvurusu kabul edildi

Son dakika... İl Seçim Kurulu açıklamasına göre DEM Parti İstanbul'da seçime giriyor. Başvurunun 16.55'te alındığı incelemenin 17.14'te sona erdiği bildirildi.

31 Mart Seçimleri için siyasi partilerin aday listelerini teslim etmesi için belirlenen süre bugün saat 17.00 itibariyle sona erdi. DEM Parti'nin İstanbul adaylarının listesini geç verdiği, İl Seçim Kurulu'nun listeyi kabul etmediği iddia edildi.



"KABUL EDİLDİ BİR PROBLEM YOK"

Konuyla ilgili DEM Parti avukatları İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İl Seçim Kurulu'ndan ayrılırken Gazetecilerin, "Başvurunuz kabul edildi mi?" sorusu üzerine avukatlar, "Kabul edildi bir problem yok. Başvuru süresinde hiçbir problem yok" diyerek iddiaları yalanladı. Avukatlar, herhangi bir belge ve tutanak göstermeden adliyeden ayrıldı.

ADAYLIK BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

İl Seçim Kurulu'ndan edinilen bilgiye göre DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanılığı için aday başvurusunu zamanında yaptılar. İl Seçim Kurulu, DEM Parti'nin başvurusunu kabul etti.

22 SİYASİ PARTİ 33 BAĞIMSIZ ADAY

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında 22 siyasi partinin ve 30 bağımsız adayın başvuru yaptığı öğrenildi.