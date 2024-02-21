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Giriş Tarihi: 21.2.2024 19:22

Bakan Fidan'dan "KAAN" paylaşımı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgili bir paylaşım geldi. Bakan Fidan: Gururluyuz! Milli güvenliğimizin teminatlarından biri olacak Milli Muharip Uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Türk savunma sanayiini, yerli ve milli imkanlarımızı kullanarak her alanda geliştirmeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum.

Bakan Fidan’dan KAAN paylaşımı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgili bir paylaşım geldi.

Bakan Fidan: Gururluyuz! Milli güvenliğimizin teminatlarından biri olacak Milli Muharip Uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Türk savunma sanayiini, yerli ve milli imkanlarımızı kullanarak her alanda geliştirmeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum.

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Bakan Fidan'dan "KAAN" paylaşımı!
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