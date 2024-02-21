Başkan Büyükkılıç, TOGG İle Erciyes’te pistlerin tozunu attırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı projelerinden yerli ve milli otomobil TOGG'un Erciyes Kayak Merkezi'nde test sürüşü gerçekleştiriliyor.

TOGG T10X Erciyes Dağı'nda performansıyla göz doldururken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Erciyes'te yerli ve milli otomobil TOGG'a binerek kış sürüşü gerçekleştirdi.

"ERCİYES'İN ZİRVESİNDE TOGG'UMUZU GÖRMEK BİZLERİ KEYİFLENDİRDİ"

TOGG T10X ile Erciyes'te pistlerin tozunu attıran Başkan Büyükkılıç, Türkiye'nin yerli ve milli aracı TOGG'u Erciyes'in zirvesinde görmekten keyif aldıklarını belirterek, "Erciyes Kayak Merkezi'ndeyiz, TOGG da zirveye yakıştı. Gerçekten kış şartlarına en uygun bir araç olduğunu test etmenin de onurunu taşıyorum. Kayseri'mizde ilk görülen TOGG'lardan biri olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet vermişti. Şimdi kış şartlarında Erciyes'in zirvesinde TOGG'umuzu görmek, yerli ve milli aracımızı, gururumuzu, bizleri keyiflendirdi, sevindirdi. Kaptan Memduh Başkan olunca bir farklı oluyor. Adeta karları eritiyoruz. Gördüğünüz gibi araba yola hâkim, kış şartlarına uygun yegâne bir araç" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, kar, buz ve rüzgâr gibi zorlu koşullarda yol tutuşu, güvenliği ve konforuyla tam not alan TOGG T10X'un 4 çeker versiyonunun ile yenilikçi ve teknoloji dostu olduğunu vurguladı.