Depremzedenin anahtar sevinci

6 Şubat depremlerinde evlerini kaybedenler, devletin jet hızıyla yaptığı evlerini teslim almanın mutluluğunu yaşıyor. Diyarbakır Bağlar'a bağlı Oğlaklı Köyü'nde yapımı süren deprem konutlarından 1423'ü tamamlandı. Konutlar önceki gün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da katıldığı törenle teslim edildi. Adana'da da 1589 konutun yapımı tamamlandı. Konutlar için dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katıldığı törenle kura çekilişi yapıldı.Diyarbakır'daki kura çekiminde kendisine ev çıkan Abdullah Köse, "Evimiz Bağlar ilçesi kırsal Alatosun Mahallesi'ndeydi. 6 Şubat depreminde evimiz yıkıldı. Şimdi İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, yeni yapılan konutlardaki evimizin anahtarını teslim etti.Evimize birkaç günde taşınacağız" dedi. Yeni evinin anahtarını teslim alan Ziynet Çelikel Çıtak da "Devletimize teşekkür ederiz. Bizleri hiç yalnız bırakmadı" diye konuştu.