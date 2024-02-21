FETÖ’cü Nesibe Özer’in hakkındaki açık cezaevi kararına itiraz edildi

Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Daire Başkanı Nesibe Özer, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından tutuklanan eski HSYK İkinci Daire Başkanı Özer hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın mesleğin ilk yıllarından itibaren örgüt içinde yer aldığı, gizli toplantılarına katıldığı, örgütün yargıya yerleşmesi için etkin rol üstlendiği, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandığı, örgütün stratejisi ve amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği, örgüt hiyerarşisi içinde yönetici konumunda bulunduğu kaydedildi. Özer'in 25 Ağustos 2014'ten sonra 964 kez ByLock'a giriş yaptığı belirlendi.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ

Özer, örgütle bir bağının bulunmadığına dair bir dilekçe yazarak açık ceza infaz kurumuna ve denetimli serbestliğe ayrılmayı talep etti. Talebi değerlendiren Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığı, açık ceza infaz kurumlarına ayırmaya esas iyi hal kararı verildi. İdare ve Gözlem Kurulu tarafından verilen karara itiraz edilmesi üzerine Bakırköy 3. İnfaz Hakimliği de itirazı reddedince bu kez Özer, bir üst mahkeme olan Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesine başvurdu. İtirazın kabulüne karar veren mahkeme, Bakırköy 3. İnfaz Hakimliğinin kararının kaldırılmasına, İdare ve Gözlem Kurulu kararının da iptaline karar verdi.



CEZAEVİ SAVCILIĞI KARARA İTİRAZ ETTİ

Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kesin karara yasal olarak itiraz imkanı bulunmaması nedeniyle Özer lehine verilen kararın kanun yararına bozulması için Cezaevi Savcılığı tarafından Adalet Bakanlığı Ceza İşleri genel Müdürlüğüne talepte bulunuldu. Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kesin kararı Cezaevi Kurum Müdürlüğüne gönderilmesi üzerine hükümlü Nesibe Özer hakkında açık ceza infaz kurumuna ayrılmasına esas iyi hal kararı alındı. Özer İstanbul'da kadın açık ceza evi bulunmaması nedeniyle Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumuna müracaat etmesinin ardından açık cezaevine ayrılma işlemlerinin Hendek Açık Cezaevi tarafından yürütüldüğü öğrenildi.