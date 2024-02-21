Her sözleri itiraf gibi

"2 radar ve 2 robotik makine eksikti""8 metre yükseklik geçilip proje dışına çıkıldı""Çatlaklar büyümüş, o sırada toprak ayağımızın altında oynamaya başladı""Olay günü saat 12.15'te dinamit patlatıldı"Erzincan İliç'te altın madeni sahasında heyelana yol açan ihmaller zinciriyle ilgili soruşturma kapsamında 'taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olmak' suçundan tutuklanan Murat Bayraktar, Şenol Demir, Soysal Doğan, Abdulkadir Cansız, Hüseyin Üstündağ ve Kanada uyruklu Jain Ronald Guille'nin ifadeleri ortaya çıktı. 617 bin lira maaş alan Kanadalı yönetici Jain Ronald Guille (64) en üst düzeydeki yönetici olmasına karşın suçu Türk yöneticilere atmaya çalıştı. Guille ifadesinde, "Maden sahasında yapılan işlemlerin gözlemlenmesi ve raporlanmasından sorumluyum. Madenden asıl sorumlu olan kişi operasyon direktörü olarak görev yapan Kenan Özdemir olmadığı için Abdullah Cansız'dır. Oksidasyon bölüm sorumlusu ise Murat Bayraktar'dır. Benim görevim maden sahasını gözlemleyerek şirket merkezindeki ülke müdürüne raporlama yapmaktır. Murat Bayraktar'dan aldığım bilgileri şirket merkezindeki ülke sorumlusuna aktarmaktayım. 18 aydır şirkette çalışmaktayım" dedi.Liç bölgesinde herhangi bir görevi olmadığını iddia eden Kanadalı yönetici Guille, "Olay günü liç bölgesine Murat Bayraktar ile giden kişilerdenim. Oradaki çatlakları gördük. Ardından bunu da bildirmek için Anagold madendeki odama gittim. Amerika'daki merkeze bu durumu saat 11.00'de bildirdim. Saat farkından dolayı orada gece 02.00 olması nedeniyle tarafıma herhangi bir dönüş yapılmadı. Bana 2022 Ağustos'ta 8 metre olması gereken yüksekliğin geçildiği bildirildi. Ben başlamadan önce söz konusu raporlama yapılmıştı. Hatta gereken seviyeye indirilmesi için rapor düzenlenmişti. Projeye uygun hale gelmesini raporladım. Olay günü sahaya çıktığımda küçük çatlaklar gördüm. En büyük çatlak 6 cm büyüklüğündeydi. Daha iyi görebilmek için yüksek bir noktaya çıktık. Solüsyon veriliyordu.Tehlike anlaşıldığında solüsyonun farklı noktalara aktarılmasını söyledim" dedi. Tutuklu oksit operasyon mühendisi Şenol Demir (33) ise, "Liç kısmına gidecek malzemenin kırma işini yapıyorum. Benim altımda çalışan Ramazan Çimen toprak altındadır. Ramazan Çimen'in liç bölgesinde herhangi bir görevi yoktu. O benim bilgim dışında gitti" dedi. Operasyon Direktörü Vekili Abdülkadir Cansız (44), "Bütün operasyonlar ve iş güvenliği birimleri Jain Ronald Guille'ye bağlıydı. Asıl işi yapacak olan Jain'dir" diyerek Kanadalı yöneticiyi suçladı. Tutuklanan oksit operasyon başmühendisi Murat Bayraktar (40), "100 bin lira maaş alıyorum. Denetlemeye giden araçlardan birinde üst düzey yabancı 3 kişi vardı. Bu kişiler liç alanını görmek istedi. Dubalarla yol kapattığımızı gören Soysal Bey engel olmaya çalıştı. Kaan Murat Akpolat'ı aradı. Kaan Murat Bey müsaade verince 3 arabayla liç bölgesine girdiler. Arabanın birinde toprak altına kalan Adnan Keklik, diğer araçta Elif Hanım, Kaan Murat Bey, üçüncü araçta 3 yabancı yönetici vardı. Elif Hanım, Murat Bey ve 3 yabancı yönetici liç alanın üst kısmına çıkmışlar. Ancak Adnan Keklik alt orta kısımdan geri dönerken olay meydana geldi. Ramazan Çimen ve Kenan Öz de aynı arabayla gelmişler. Bu alanın yıkılmasına sebep olan ilk aklıma gelen dizaynında bir sorun olmuş olabilir. Projelendirmede sıkıntı olabileceğini düşünüyorum. Hiblic alanının genişletilmesi için de arka tarafta patlatmalar yapılıyordu. Bu da tetiklemiş olabilir" dedi.Tutuklanan borulama süpervizörü Soysal Doğan (48), "59 bin lira maaş alıyorum. 19.5 yıldır süpervizör olarak çalışıyorum. Çatlaklar, sabah baktığımız çatlaklardan biraz daha genişti. İlk etapta çatlakların fotoğrafını çektim. Toprak ayağımın altında oynamaya başladı. Olay günü saat 12.15'te yaklaşık 1 km açık maden sahasında patlama yapıldı. Bu olayın heyelanı tetikleyip tetiklemediğini bilmiyorum" diye konuştu.Tutuklanan şüpheli proses oksit müdürü Hüseyin Üstündağ (41), "154 bin lira maaş alıyorum. Doğu bölgesinde 2 radar ve 2 robotik makine eksikti. Olay olduğu tarihte bu bölgeye henüz cihazlar alınmamıştı" dedi. Öte yandan 2018'de de madenin Faz-4 bölgesinde heyelan meydana gelmişti.