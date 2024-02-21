İyi Parti önceki dönem Karaköprü İlçe Başkanı Mehmet Yaşar Badıllı, Gelecek Partisi Karaköprü İlçe eski Başkanı Bekir Badıllı ve Deva Partisi Karaköprü Belediye Başkan adayı Osman Şah istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti.

Yeni üyelere rozetleri TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, tarafından takıldı.Karaköprü'de iki ilçe başkanı AK Parti'ye geçti. Rozeti Bozdağ taktı.

Rozet takma töreninden sonra, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli partiye katılanları tebrik etti.