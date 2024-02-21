KKTC’deki havacılık faaliyetleri mercek altına alındı

KKTC, Türkiye, Almanya, Polonya, İtalya, ABD ve Kanada'dan katılımcıların konuşmacı olarak katıldığı panel, yüz yüze ve online seçenekleri ile gerçekleştirildi. Panelin açılış konuşmasını Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim H. Aydın ve OSTIV Başkanı Prof. Dr. Rolf Radespıel üstlendi.

Atmosfer ve havacılık bilimleri alanında önde gelen bilim insanları ile pilotaj bölümü lisans öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği panelde; havacılık, planör ve atmosfer bilimlerindeki çeşitli konular ele alınırken bu alanlardaki güncel gelişmeler ile bilgi alışverişinde bulunuldu. Panel, KKTC'nin uluslararası havacılık platformlarında tanınırlığına önemli katkı sağladı.

7 oturumda 16 bildirinin sunulduğu panelde; Almanya Havacılık Merkezi (DLR) Enstitüsü'nden Martin Hagen (Almanya, German Aerospace Center-DLR), Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Tokgözlü ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Emrah Tuncay Özdemir yüz yüze oturumlarda sunum yaptı.

Panele katılan ve KKTC'yi temsil eden Sivil Havacılık Dairesi Başkanı Mustafa Sofi, yaptığı konuşmada KKTC'de havacılık faaliyetlerinin tarihsel gelişimini ve güncel durumu katılımcılarla paylaştı. Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya ise sportif havacılık faaliyetlerinde yaşanan gelişmelere, KKTC'deki olanaklara ve karşılaşılan sorunlara değindi. Ayrıca; KKTC'nin ilk İnsansız Hava Aracını (İHA) üreten Girne Üniversitesi DRONE Takımı adına lider öğrenci Ahmet Furkan Laz da yapılan çalışmalar ve üretimi planlanan yeni hava araçları hakkında detaylı bilgi sundu.