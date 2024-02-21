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Giriş Tarihi: 21.2.2024 11:15

Manisa'da aday başvurusu krizi! Listeyi bile zamanında teslim edemediler

CHP, belediye başkan adaylıklarından sonra meclis üyelerinin belirlenmesinde de çuvalladı. Birçok il ve ilçede seçim kurullarına teslim edilen listeler parti tabanında rahatsızlık yarattı. Tartışmalar sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi Manisa’nın Saruhanlı ilçesinden bu kadar da sorumsuzluk olmaz dedirten bir haber geldi. Manisa Saruhanlı’da CHP’li Belediye Başkanı ve adayı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi, 8 dakika gecikince ilçe seçim kurulu tarafından reddedildi. CHP heyeti listenin geç verilmesinin ilçedeki elektrik kesintisinden kaynaklandığını ileri sürerek itiraz etti. İtirazların sürdüğü ilçede, bugün toplanacak ilçe seçim kurulunun kesin kararı vermesi bekleniliyor.

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Manisa’da aday başvurusu krizi! Listeyi bile zamanında teslim edemediler

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre 20 Şubat saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

8 DAKİKA GEÇ TESLİM EDİLDİ

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bu kadar da olmaz dedirten bir olay yaşandı. Saruhanlı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı ve başkan adayı Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi başvuruları saat 17.00'ye kadar ilçe seçim kuruluna sunulması gerekirken, 8 dakika gecikmeyle 17.08'de teslim edildi. CHP'li belediye başkanı Bilgin'in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi YSK sistemine geç girilmesi sebebiyle kabul edilmedi.

TOP İLÇE SEÇİM KURULUNDA

Liste ilçe seçim kurulu tarafından reddedilirken, CHP heyeti listenin geç verilmesinin ilçedeki elektrik kesintisinden kaynaklandığını ileri sürerek itiraz etti. Bugün toplanacak olan ilçe seçim kurulunun, CHP'nin seçime girip giremeyeceğine yönelik kararı vereceği öğrenildi. CHP İlçe yönetiminin listeleri teslim etmek için son dakikaya kadar beklemesi sorumsuzluk olarak nitelendirildi.

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Manisa'da aday başvurusu krizi! Listeyi bile zamanında teslim edemediler
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