Rauf Denktaş’ın çektiği fotoğraflar sergileniyor

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, doğumunun 100. yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ev sahipliğinde "Doğumunun 100. Yılında Sanatçı Kişiliğiyle Rauf Denktaş" programı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla düzenlenen program kapsamında, Denktaş'ın kendi lensinden yansıyan karelerin de bulunduğu fotoğraf sergisi de açıldı. Yılmaz, "Sayın Denktaş'ın ahirete irtihalinin 12. yılını geçtiğimiz ay geride bırakmış olsak da, KKTC başta olmak üzere eserleri nefes almaya devam etmektedir" dedi.