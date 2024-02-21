‘Savaş’ restine ‘Özel’ teslimiyet

Kentsel dönüşüme karşı mücadelesiyle bilinen Lütfü Savaş'ı pazartesi günü genel merkeze çağıran Özgür Özel, anket sonuçlarını masaya yatırarak, "Adaylıktan çekil" dedi. Savaş ise "parti yönetiminin algı operasyonuna kurban gittiğini" savunup kendi anket sonuçlarını gösterdi. Savaş'ın, "Gerekirse bağımsız aday olurum" resti üzerine CHP'de tedirginlik arttı. Görüşme 1 saati doldurmamışken Savaş'ın toplantıyı terk ettiği iddia edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise bu anlarda Savaş'ın adaylığının geri çekilmesi yönünde pozisyon aldığı ortaya çıktı.Partiyi yangın yerine çeviren Hatay krizi, gece yarısına kadar çözülemedi. Gün boyu devam eden istişareler sonucunda 7 ilçe başkanının Özel'e, "Lütfü Savaş aday olmayacaksa biz istifa ediyoruz" diyerek yeni bir rest daha çektiği öne sürüldü. Hatay milletvekillerinin de Savaş'ın adaylığından yana görüş bildirmesi üzerine parti yönetimi köşeye sıkıştı. Günün sabahında "Lütfü Savaş aday olursa Hatay'da sıkıntıya gireriz" açıklaması yapan Özel, gece yarısı ise 180 derece dönerek kendisinin adaylığını bir kez daha onaylamak zorunda kaldı. Gece 01.00 sıralarında genel merkeze çağrılan Savaş'a, "Adayımız sizsiniz" dendi.