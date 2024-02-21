Miting gibi SKM açılışı... "Antalya'nın altın çağı başlıyor"

Cumhur İttifakı'nın Serik Koordinasyon Merkezi, coşkulu bir törenle hizmete açıldı. SKM açılışına AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Serik Belediye Başkan adayı Veli Vural, il ve ilçe teşkilatları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Serik Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuşan Tütüncü, "Pehlivanlar diyarı, Yörükler diyarı, güzel Serik'in güzel insanlarına selam olsun." dedi. Seçim çalışmalarını gün boyu Serik'te sürdürdüklerini belirten Tütüncü, "Kapı kapı gezdik, gönüller kazandık. Bugün Serik'te bambaşka bir heyecanı gördük. Maşallah… Serik'te bu meydanın kalabalığını görünce, bu coşkuyu görünce, eyvallah bu iş bitti. Bu iş bitti. Antalya Serik altın çağına adımını attı. Bu kalabalık Serik'te Veli Vural başkanı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde de Hakan Tütüncü'yü ilan ediyor" diye konuştu.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAN BELEDİYELER

"Makamlar ve mevkiler bizim için sadece aşığı olduğumuz milletimize, insanımıza hizmet etmek için vardır." diyerek sözlerini sürdüren Tütüncü, "Biz o makamlara ve mevkilere sadece bunun için talip oluruz. Nam için, şan için değil. Her zaman söylüyoruz. Belediye Başkanlığı makamları vakit tüketilecek yerler değildir. Belediye başkanlığı makamları bizim anlayışımıza göre geceyi gündüze katarak, çok çalışarak hizmet edilecek makamlardır. İşte biz, hem Antalya Büyükşehir belediye başkanlığını, hem Serik belediye başkanlığını hem de Antalya'mızın 19 ilçesindeki bütün belediye başkanlıklarını bunun için istiyoruz. İstiyoruz ki, hükümetimizin imkanları ile yerel yönetim çok çalışsın, gayret göstersin o imkanlarla yerelin imkanlarını birleştirsin, akıp geçen zaman içinde şehirlerimize daha çok imkan gelsin, insanlarımız daha mutlu olsun. İnsanlarımızın hayatları daha güzel olsun. İnsanlarımız beklentileri karşılanan bir belediye bulsun karşısında… Biz bunu istiyoruz" dedi.

SERİK CENNET OLACAK

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Kepez'de 15 yıl boyunca bunun için çalıştık, çalıştık, çalıştık. Geldiğimiz noktada nice güzel eserleri, nice güzel hizmetleri Antalya'ya Kepez'den armağan etmiş olmanın huzur ve mutluğu ile, onuruyla, özgüveniyle, karşınızdayız. Kepez cennet oldu. Şimdi sizlerin desteğiyle, 31 Mart'tan sonra Antalya'da cennet olacak. Serik'te cennet olacak." dedi.

HİZMETLER ANTALYA'YI SARACAK

Tütüncü, Kepez'e 15 yılda 150'den fazla okul, 15 hastane yapıldığını, 90 bin gecekondunun kaldırılarak yerine modern konutların geldiğini, 80 bin tapunun hak sahiplerine ulaştırıldığını, 1200 kilometre yol, 6 temalı park, 13 müze ve 22 kütüphane kazandırdıklarını söyledi. Tütüncü, "Kepez'de yaptıklarımızı saymaya kalkarsak sabaha kadar bitiremeyiz." dedi. "Bütün bunları Kepez başardıysa, 31 Mart'tan sonra Antalya'da başaracak, Veli başkanımla birlikte Serik'te başaracak. " diyerek sözlerini sürdüren Tütüncü, "15 yılda en güzel kadroları kurup, onları motive ederek, onlarla birlikte bu başarıya ulaşmayı rabbim bizlere nasip etti. 15 yılda biriktirdiğimiz o tecrübeler, şimdi 19 ilçesiyle beraber bütün Antalya'yı saracak, bütün Antalya'yı donatacak. 5 yıldır Antalya ile ilgili, Antalya'da yaşayan hemşehrilerimizin beklentileri ile ilgili bir çalışma gerçekleştirdik. Bütün projelerimizi 29 Şubat'ta Antalya'mıza ilan edeceğiz.

SERİK'TE SORUN KABUL ETMİYORUZ

Serik'in şehirleşme sancıları çeken, alt yapı ve üst yapıda hizmet bekleyen ilçelerden biri olduğunu belirten Tütüncü, "ASAT eliyle yapılamamış hizmetlerden dolayı kireçli su içmek istemiyoruz. Kötü tadı olan, kötü kokusu olan şebeke sularına Serikliler mecbur ve mahkum değil. Allah'ın izniyle biz göreve geldiğimiz zaman bunların hepsini ortadan kaldıracağız. Serik bir diğer problemi ulaşım sorunu… Hem şehir içi hem de Antalya ile Serik arasındaki ulaşımı en güzel hale getireceğiz. Antalya ile Serik birbirine daha yakın olacak. Antalya ile ulaşımı kopuk bir Serik asla kabul etmiyoruz. Havaalanı ile Belek arasını saat 20.00'dan sonra birbirine bağlayacak bir toplu ulaşım yoksa Serik gerçekten çok geri kalmış demektir. Serik'in makus tarihini en güzel şekilde Veli başkanımla, milletvekillerimizle, bakanımızla inşallah değiştireceğiz. Seriklilere eserlerinde, hizmetlerinde en güzeli yakışır." diye konuştu.

SORUNLARI KÖKÜNDEN ÇÖZECEĞİZ

Serik'in en büyük sorunlarından birine değinerek sözlerini sürdüren Tütüncü, Sanayi ve Kadıoğlu kavşağını en güzel şekilde yapılacağını, Antalya Alanya arasındaki yoldan çok daha hızlı geçileceğini ve Serik'teki şehir içi ulaşımının da en güzel şekilde sağlanacağını bildirdi. Çocukların park isteğine de değinen Tütüncü, "İnşallah 31 Mart'tan sonra Antalya'nın en büyük çocuk parkını, temalı bir çocuk parkını ücretsiz bir çocuk parkını pehlivanlar diyarı Serik'e yapacağız" diye konuştu. Mülkiyet sorunlarına da değinen Tütüncü, "Bu işin mütehassıs doktoru biziz. Birde doçent doktorumuz var. Cumhur İttifakımızın Serik Belediye Başkan adayı Veli Vural… Onunla da el ele vereceğiz ve Serik'in mülkiyet sorununu kökünden çözeceğiz " dedi.

SERİK GELECEĞE KANATLANACAK

Bir önceki dönem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in, bir sözünü hatırlatan Tütüncü, "Menderes Başkanım, buraya güzel bir kültür merkezi yapacağım dedi ve inşaata başladı. Ve bunların döneminde inşaat öylece kaldı. İşte! şimdi bu döneme biz fetret devri demeyelim de ne diyelim. Çivilerin çakılmadığı dönemi, kapatıyoruz. Artık, Antalya'nın altın çağı başlıyor. Antalya'nın altın çağında Serik bambaşka bir geleceğe kanatlanıyor. " diye konuştu.