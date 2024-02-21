Haberler Gündem Haberleri Şirinevler'de Murat Kurum'la karşılaşan vatandaş: Biz Kürtler sizi destekleyeceğiz
Giriş Tarihi: 21.2.2024 19:44 Son Güncelleme: 21.2.2024 20:06

Şirinevler'de Murat Kurum'la karşılaşan vatandaş: Biz Kürtler sizi destekleyeceğiz

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de vatandaşlarla bir araya geldi. Murat Kurum'la karşılaşan bir vatandaş "Biz Kürtler sizi destekleyeceğiz. Sizi memleketimizin gelişmesi, güzelleşmesi için istiyoruz. Başkanım çok teşekkür ediyor, size saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoşça kalın” dedi. Kurum da teşekkür ederek vatandaşa sarıldı.

Şirinevler’de Murat Kurum’la karşılaşan vatandaş: Biz Kürtler sizi destekleyeceğiz

Cumhur İttifakı ve AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'da vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Her gittiği yerde İstanbulluların büyük sevgisi ve ilgisi ile karşılaşan Murat Kurum bu kez Bahçelievler'deydi.

ŞİRİNEVLER'DE SAMİMİ DİYALOG

Şirinevler'de esnaf ziyaretinde bulunan ve vatandaşlarla selamlaşan Murat Kurum'un bir vatandaşla samimi sohbeti kameralara yansıdı. Bir vatandaşın Murat Kurum ile yaptığı Kürtçe diyalog ise dikkat geçti. Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen sohbette vatandaş, seçimde Murat Kurum'u destekleyeceklerini belirtti.

"BİZ KÜRTLER SENİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Kurum'u başkan olarak görmeyi çok istediklerini söyleyen vatandaş, "Biz Kürtler sizi destekleyeceğiz. Sizi memleketimizin gelişmesi, güzelleşmesi için istiyoruz. Başkanım çok teşekkür ediyor, size saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoşça kalın" dedi. Kurum vatandaşa sarılarak teşekkür etti.

KURUM: BU DİL GÖNÜLDEN SEVENLERİN DİLİ

İBB Adayı Kurum o anları sosyal medya üzerinden de paylaştı. Kurum şu ifadeleri kullandı: Bu dil; gönülden sevenlerin samimiyet dili. Bu dil; tertemiz insanların, ay yıldızın altında bir ve beraber olanların dili. Bu dili anlamayanlar, karanlık ittifaklarla bu millete sırt dönenler 31 Mart'ta kaybedecekler. Biz kazanacağız. Sadece İstanbul kazanacak.

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Şirinevler'de Murat Kurum'la karşılaşan vatandaş: Biz Kürtler sizi destekleyeceğiz
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