Şirinevler’de Murat Kurum’la karşılaşan vatandaş: Biz Kürtler sizi destekleyeceğiz

"BİZ KÜRTLER SENİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Kurum'u başkan olarak görmeyi çok istediklerini söyleyen vatandaş, "Biz Kürtler sizi destekleyeceğiz. Sizi memleketimizin gelişmesi, güzelleşmesi için istiyoruz. Başkanım çok teşekkür ediyor, size saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoşça kalın" dedi. Kurum vatandaşa sarılarak teşekkür etti.

KURUM: BU DİL GÖNÜLDEN SEVENLERİN DİLİ

İBB Adayı Kurum o anları sosyal medya üzerinden de paylaştı. Kurum şu ifadeleri kullandı: Bu dil; gönülden sevenlerin samimiyet dili. Bu dil; tertemiz insanların, ay yıldızın altında bir ve beraber olanların dili. Bu dili anlamayanlar, karanlık ittifaklarla bu millete sırt dönenler 31 Mart'ta kaybedecekler. Biz kazanacağız. Sadece İstanbul kazanacak.