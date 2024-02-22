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Giriş Tarihi: 22.2.2024 19:56 Son Güncelleme: 23.2.2024 09:20

CHP adayı Tugay, tartışmalı inşaat için konuştu: Opera binasından vazgeçtik!

CHP’li bir önceki belediye başkanı Aziz Kocaoğlu’nun Karşıyaka Mavişehir’de Türkiye’nin en nitelikli opera binasını yapma hayali CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay’a takıldı. İzmir Ticaret Odası’nı (İZTO) ziyaret eden Tugay ziyarette önemli açıklamalarda bulundu. Tugay, Karşıyaka’da bulunan Opera Binası projesinden maliyetler dolayısıyla vazgeçtiklerini ve buranın kongre merkezine evriltmek istediklerini belirtti. Opera binası bir önceki başkan Aziz Kocaoğlu döneminde 10 yıllık bir projelendirme çalışması sonrasında yapımına başlanmıştı. Yüklenici firmanın işi tek taraflı feshetmesinin ardından yarım kalan inşaatla ilgili Soyer, “Ne yapıp yapıp bitireceğiz” açıklaması yapmıştı.

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CHP adayı Tugay, tartışmalı inşaat için konuştu: Opera binasından vazgeçtik!

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Aziz Kocaoğlu'nun vizyon projeleri arasında yer alan Mavişehir'deki Opera Binası bir başka bahara kaldı. CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Cemil Tugay maliyetleri gerekçe göstererek yapımı yarım kalan opera binasını yapmaktan vazgeçtiklerini açıkladı.

OPERA BİNASINDAN VAZGEÇTİK

İzmir Ticaret Odasını ziyarette konuşan Tugay yüklenici firmanın tek taraflı olarak sözleşmesini feshettiği Mavişehir'deki opera binası inşaatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Projeden maliyetleri yüzünden vazgeçtiklerini ve binanın İzmir'in kongre merkezi haline getirilmesini istediklerini belirten Tugay: "Opera binası konusu teknik bir konu. Benim ön bilgimle Türkiye'de yapacak firma yok. Yurt dışından hizmet alınca da anormal bir fiyat oluşuyor. Bizim ihtiyacımız olan Opera Binası mı yoksa başka bir şeye evirelim mi konusunu konuşuyoruz. Operadan vazgeçip burayı kongre merkezi haline getirme fikrimiz var." dedi.

PROJESİ YARIŞMA İLE BELİRLENMİŞTİ

İzmir Opera binasının projesi, bir önceki CHP'li başkan Aziz Kocaoğlu döneminde uluslararası mimari yarışma ile belirlenmiş, ardından da yapımına başlanmıştı. Tunç Soyer'e döneminde yüklenici firmanın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmesi üzerine inşaat yarım kalmıştı. O süreçte projede konsept değişikliğine gidilip gediatri merkezine dönüştürüleceği söylense de Soyer iddiaları yalanlamış, 'Ne yapıp yapıp bitireceğiz." Açıklaması yapmıştı. Tugay'ın kongre merkezi yapacağız söylemine ödüllü projenin müellifi Teğet mimarlık temsilcisi Mimar Mehmet Kütükoğlu ve ortaklarının nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

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CHP adayı Tugay, tartışmalı inşaat için konuştu: Opera binasından vazgeçtik!
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