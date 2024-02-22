CHP adayı Tugay, tartışmalı inşaat için konuştu: Opera binasından vazgeçtik!

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Aziz Kocaoğlu'nun vizyon projeleri arasında yer alan Mavişehir'deki Opera Binası bir başka bahara kaldı. CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Cemil Tugay maliyetleri gerekçe göstererek yapımı yarım kalan opera binasını yapmaktan vazgeçtiklerini açıkladı.

OPERA BİNASINDAN VAZGEÇTİK

İzmir Ticaret Odasını ziyarette konuşan Tugay yüklenici firmanın tek taraflı olarak sözleşmesini feshettiği Mavişehir'deki opera binası inşaatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Projeden maliyetleri yüzünden vazgeçtiklerini ve binanın İzmir'in kongre merkezi haline getirilmesini istediklerini belirten Tugay: "Opera binası konusu teknik bir konu. Benim ön bilgimle Türkiye'de yapacak firma yok. Yurt dışından hizmet alınca da anormal bir fiyat oluşuyor. Bizim ihtiyacımız olan Opera Binası mı yoksa başka bir şeye evirelim mi konusunu konuşuyoruz. Operadan vazgeçip burayı kongre merkezi haline getirme fikrimiz var." dedi.

PROJESİ YARIŞMA İLE BELİRLENMİŞTİ

İzmir Opera binasının projesi, bir önceki CHP'li başkan Aziz Kocaoğlu döneminde uluslararası mimari yarışma ile belirlenmiş, ardından da yapımına başlanmıştı. Tunç Soyer'e döneminde yüklenici firmanın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmesi üzerine inşaat yarım kalmıştı. O süreçte projede konsept değişikliğine gidilip gediatri merkezine dönüştürüleceği söylense de Soyer iddiaları yalanlamış, 'Ne yapıp yapıp bitireceğiz." Açıklaması yapmıştı. Tugay'ın kongre merkezi yapacağız söylemine ödüllü projenin müellifi Teğet mimarlık temsilcisi Mimar Mehmet Kütükoğlu ve ortaklarının nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.