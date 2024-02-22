CHP’de liste skandalları

İvrindi ilçesinde, belediye başkan adayı Ali Kundakçı, listelerin verileceği son gün ilçe başkanlığına gitti. İlçe başkanını defalarca arayan Kundakçı telefonları açılmayınca çektiği videoda, "Saat 14.00'ten beri ilçe başkanlığındayım. Maalesef ilçe başkanı gelmediği için dosyaları ilçe seçim kuruluna teslim edemedik" dedi. Artvin'in Hopa ilçesinde CHP'nin İl Genel Meclisi üyeliği listesine bir grup partili itiraz edince çıkan tartışma büyüyerek sokakta kavgaya dönüştü. İzmir'in Foça ilçesinde ise Belediye Başkan Adayı Saniye Fıçı'nın meclis üyesi aday listelerinde parti tabanının taleplerini görmezden gelmesi üzerine ilçe başkanı ve 8 ilçe yöneticisi istifa kararı aldı./ SABAH