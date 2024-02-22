İran basınından KAAN değerlendirmesi: Türkiye’nin en önemli projelerinden biri

İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakın, yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, konuyla ilgili haberini,"KAAN isimli Türk milli savaş uçağı bu sabah ilk uçuşunu gerçekleştirdi" başlığıyla verdi.

Haberde, KAAN'ın Türk hava savunma sanayinin "en önemli projelerinden biri" olduğu vurgulandı.

İran'ın önde gelen yayın kuruluşlarından İttilaat gazetesi de KAAN'ın uçuş görüntülerini yayınladığı haberini, "Türk ordusunun ilk milli savaş uçağı KAAN Ankara semalarında uçtu" başlığıyla sundu.

Ülkede, reformcu kanada yakınlığıyla bilinen Camaran Haber Ajansı ise KAAN'ın haberini, "Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağının ilk uçuşu gerçekleştirildi" başlığıyla paylaştı.

İran'ın irili ufaklı basın ve medya kuruluşlarında da yayınlanan haberlerde, KAAN'ın Türkiye için önemli bir proje olduğu kaydedildi.