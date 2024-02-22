Milli savunma sistemlerinin bataryası ASPİLSAN’dan

Türksavunma sanayiinin gözbebeği olan ve aynı zamanda özel sektörün de ihtiyaçlarını yerli ve milli imkânlarla karşılayan ASPİLSAN Enerji, kapılarını SABAH'a açtı. Açılışını 2022'de Başkan Erdoğan'ın duyurduğu Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesislerine sahip olan merkezde, hava, kara, denizaltı ve uzay araçları için batarya ve pil üretimleri gerçekleştiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşu olan ASPİLSAN Enerji'nin Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde 25 bin metrekarelik kapalı alanda kurulan Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisini SABAH görüntüledi.ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, "Merkezde 300'e yakın batarya sisteminin tasarım ve üretimini gerçekleştirdik. Havacılık bataryaları sektöründe uzmanlaştık. Yaklaşık 40'ın üzerinde farklı tipte uçak, helikopter ve İHA/SİHA'lar için akü tasarlayıp üretebilen, başta kahraman ordumuz olmak üzere ve diğer kurumların ihtiyaçlarını karşılayan bir havacılık batarya mükemmeliyet merkezi haline geldik" dedi.: Özdemir, "Tesiste üretilen piller ile hem savunma sanayii hem de özel sektörün ihtiyacı yerli ve milli olarak karşılanıyor. Çalışmalarımız haberleşme teknolojilerinden robotik sistemlere, elektrikli araçlardan enerji depolama sistemlerine farklı sektörleri kapsıyor" diye konuştu.