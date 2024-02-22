O birimde yeni skandal

FETÖ'nün sosyal medyadaki propaganda sorumlusu firari Cevheri Güven ile bağlantısı çıktıktan sonra tutuklanan köstebek polis memuru Serkan Dinçer'in görev yaptığı birimde bir skandal daha patlak verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Büro Amirliği'nde çalışan polis memuru Alper B., geçen aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik numarası ile yapay zekâ altyapısını kullanarak veri taraması yapabilen 'ASENA' programına benzer bir proje programında sorgulama yaptığı ortaya çıktı.Proje programlarının Narkotik Daire Başkanlığı bünyesi olması nedeniyle buradaki görevliler sistem üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TC kimlik numarasının sorgulandığını fark etti. Bunun üzerine Ankara Emniyeti'ne bu polisin sicili gönderildi. Polis hakkında idari soruşturma açıldı. Alper B., 10 Aralık'ta Narkotik Şube Teknik Büro'dan Sokak Suçlarıyla Mücadele Bürosu'na verildi. Aynı tarihte de EGM Teftiş Kurulu, müfettiş görevlendirdi. Soruşturma sürerken ilginç bir şekilde Alper B. 15 Ocak'ta tekrar Teknik Büro Amirliği'nde görevlendirildi. Müfettişler, Alper B.'nin neden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimlik numarasıyla sorgulama yaptığını araştırıyor.Türk mühendislerce hazırlanan, e-Devlet ve UYAP ile İçişleri ve Adalet bakanlıklarının veri tabanlarıyla entegre çalışabilen yapay zekâ formatında bir yazılım olan ASENA'nın, tüm dünyada kullanılan analiz sistemlerinde olmayan birçok özelliği bulunuyor. ASENA, kendisindeki data ile istenilen bilgilerin tümünü bünyesindeki verilerden çıkarıp raporlayabiliyor.